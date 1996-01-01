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Солдатский рис

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Тем, кто любит перловку, недостаток витаминов не грозит!

В перловой каше присутствует практически весь необходимый набор полезных веществ: витамины групп А, В, Е, D. Кроме того, в перловой крупе очень много микроэлементов - железо, кальций, медь, йод. Но главное богатство перловки - фосфор, по его содержанию перловая крупа почти в два раза превосходит остальные злаки. Фосфор не только необходим для нормального обмена веществ и хорошей работы мозга, но и считается "главным микроэлементом для спортсменов".

Ещё одно достоинство перловой крупы - обилие лизина. Эта аминокислота оказывает противовирусное действие, особенно в отношении микробов, вызывающих герпес и острые простудные инфекции, поддерживает жизненный тонус и сохраняет здоровым сердце. Кроме того, лизин активно участвует в выработке коллагена, который, как известно, делает кожу гладкой и упругой.

Не стоит забывать о перловой крупе и тем, кто всерьёз заботится о фигуре. Эта сытная каша содержит большое количество клетчатки, которая выводит из организма токсины и шлаки, а также вещества, препятствующие отложению жира.

Единственный недостаток в том, что перловка, особенно крупная, требует длительной варки (до полутора часов), правда, процесс можно ускорить, если предварительно замочить крупу на три часа.

Однако настоящие гурманы рекомендуют другой способ приготовления: перловку вымачивают в холодной воде, а ещё лучше в простокваше (на стакан крупы 1 л воды) 10-12 часов.

После варят в молоке (2 л на стакан крупы), предварительно подогретом до 40 градусов. Сразу после закипания доваривают на водяной бане в течение 6 часов. Готовая перловая каша заправляется сливками или сливочным маслом.

Говорят, что вкус перловки, приготовленной этим способом, способен примирить вас с затратой времени.

Картофельный суп с перловкой

Перловую крупу перебрать, промыть, залить холодной водой на 3 ч., после чего воду слить. Затем крупу залить холодной водой и довести до кипения. Через 10-15 мин. добавить очищенный, нарезанный кубиками картофель, продолжить варку до его готовности. Петрушку, лук нашинковать и спассеровать на растительном масле. Спассерованные овощи положить в суп, добавить соль, перец, лавровый лист и варить суп до готовности.

Мясо, тушенное с перловой крупой

Крупу промыть, залить водой на несколько часов. Мясо и шпик нарезать кусочками, мелко нарезать лук. Шпик обжарить с мясом и тоже добавить, слегка обжарить лук. К этой смеси добавить крупу вместе с водой, в которой она вымачивалась, тушить на слабом огне под крышкой. Добавить тёртый сельдерей, нарезанный кольцами лук, томат-пюре и сметану. Посолить по вкусу. При подаче на стол посыпать зеленью.

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