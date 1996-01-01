Минрегионразвития озаботилось судьбой востока России

В Министерстве регионального развития РФ 27 марта будет представлена Концепция стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона.

Как сообщила пресс-служба Министерства регионального развития РФ, в Концепции представлено видение стратегических направлений развития Дальнего Востока и Забайкалья, как одного из важнейших макрорегионов России. В Концепции обозначены процессы, определяющие развитие макрорегиона в долгосрочной перспективе, внешний контекст развития, внутрироссийские условия развития, системные проблемы и стратегические приоритеты макрорегиона, основные сценарии его развития на долгосрочную перспективу. Обозначены риски, цели и задачи развития макрорегиона, приоритетные программы и проекты развития на долгосрочную перспективу.

В представленных материалах содержится анализ истории освоения Сибири и Дальнего Востока, пространственной организации и демографической ситуации Дальнего Востока и Байкальского региона в сравнении со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Приведен анализ транспортной, энергетической, жилищно-коммунальной, финансовой, образовательной инфраструктур.

Разработка механизмов формирования стратегий российских регионов ведется в рамках Межведомственной комиссии по разработке Стратегии социально-экономического развития регионов Российской Федерации при Минрегионе России.