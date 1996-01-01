Далеко ли нам до Гонконга?

В ноябре прошлого года институт ОАО "Приморгражданпроект" завершил разработку "Генплана островных территорий и п-ова Песчаный". Этот проект наряду с "Генпланом г. Владивостока и п. Трудовое" вошел в состав "Генплана Владивостокского городского округа", публичные слушания по которому только что прошли.

На вопросы ДДГ "ЗР" ответила главный архитектор мастерской генпланов ОАО "Приморгражданпроект", советник Российской академии архитектуры и строительных наук Ирина САМОЙЛЕНКО.

- Что сегодня относится к островным территориям Владивостокского городского округа?

- Это острова, которые расположены в заливе Петра Великого к юго-западу от п-ова Муравьева-Амурского. Они образуют архипелаг, в который входят: Русский, Попова, Рейнеке, Рикорда, Наумова, Малый, Клыкова, Два Брата, Козлова, Верховского, Пахтусова, Карамзина, Кротова, Сергеева, Моисеева, Циволько, Желтухина и др. Всего 51 остров. На самых крупных из них - Русском, Попова и Рейнеке - имеется постоянное население.

- Какие основные направления экономического развития островных территорий авторы генплана заложили в перспективу?

- Прежде всего, это туристско-рекреационная деятельность: промышленная марикультура; добыча, переработка и воспроизводство рыбы; производство лекарственных веществ и биологически активных добавок; организация учебных, общественно-деловых и рекреационных центров.

- А как предлагается решать вопросы сообщения с этими территориями?

- Транспортная схема - это основа проектных решений. Генпланом предусмотрено создание единой улично-дорожной сети Владивостока, островов Русский, Попова и пешеходно-транспортной связи между о. Попова и Рейнеке. Это решается двумя мостовыми переходами через пролив Босфор Восточный: с п-ва Шкота на о. Елены и с п-ва Назимова на м. Новосильского.

Через б. Новик, глубоко рассекающую остров, заложено строительство мостов: с о. Елены на Подножье и с п-ова Саперный на м. Экипажный. С Русского на Попова через пролив Старка предусматривается строительство низководного автодорожного моста.

С Попова (м. Ликандера) на Рейнеке через мелководный пролив предполагается построить пешеходный мост с возможностью проезда легкового автотранспорта. По периметру Русского создается кольцо автомагистрали городского значения. По направлению к о. Попова пройдет магистраль районного значения. На о. Рейнеке предусматривается обустройство существующих пешеходных троп в рекреационные зоны с возможностью проезда по ним машины "скорой помощи".

- Какие основные проектные решения заложены для наших островов в генплане?

- Остров Русский станет основной площадкой для создания на Дальнем Востоке центра государственного уровня по международному политическому, экономическому, культурному и спортивному сотрудничеству России со странами АТР.

Здесь создаются: рекреационно-туристическая зона на базе природных ландшафтов и объектов Владивостокской крепости; крупные спортивно-развлекательные и тренировочные комплексы для подготовки и акклиматизации спортсменов высшего уровня в б. Новик; международный университетский комплекс в районе м. Поспелова; специализированный медицинский центр новых технологий; на акваториях острова, будут созданы марикультурные хозяйства.

Размещение жилой зоны предполагается осуществить вдоль побережья б. Новик. На базе существующих поселков Подножье, Шигино, Экипажный планируется многоэтажная застройка, на противоположном берегу - малоэтажная.

Остров Попова намечается использовать как рекреационную зону городского и отчасти регионального значения. Кроме того, на прилегающих к нему акваториях предполагается развивать хозяйства марикультуры, возродить прибрежный рыбный промысел. Наличие центральной усадьбы и музея Дальневосточного государственного морского заповедника и научной станции Института биологии моря ДВО РАН сохраняют за островом его научно-прикладное значение.

Рейнеке предлагается использовать только для целей рекреации и морского туризма с ограничением антропогенной нагрузки на его экосистему. Не исключается создание на акваториях, прилегающих к нему, хозяйств марикультуры с размещением их береговой базы на о. Попова.

Другие острова архипелага намечено использовать для летнего отдыха населения Владивостока и приезжих с ограничениями, связанными с предельными нагрузками на их экосистемы. По среднему варианту развития на островных территориях численность населения к 2020 г. составит: на Русском - 30 тыс. человек, на Попова - 2,5 тыс. и на Рейнеке - 350.

- У экологов есть опасение, что интенсивное освоение островов нанесет непоправимый вред природе. Что вы скажете по этому поводу?

- Начиная ускоренное развитие островов, очень важно не навредить природе. И тут дело не в количестве строящихся объектов и числе жителей, а в культуре строителей и самого населения. Сейчас при наличии даже минимального постоянного населения и огромном наплыве отдыхающих в летнее время острова захламлены, отсутствует должная степень благоустройства, нет системы очистки сточных вод и элементарной транспортной и инженерной инфраструктуры.