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Пути миграции неисповедимы
Опубликованы данные Росстата по изменению численности городов России. Они заставляют задуматься: 5 лет назад в стране было 13 городов с населением от 1 млн человек и выше, а сейчас 11. Что стоит за этими цифрами? Прежде всего, продолжающееся сокращение численности населения: на 1 января 2007 г. в России проживало около 142 млн человек, и это на 561,2 тыс. человек меньше, чем год назад.
Возглавляет группу из 100 самых населенных городов Москва, население которой увеличилось с 1989 г. более чем на 20% и приближается к отметке в 10,5 млн человек. Замыкает - Уфа, правда население ее сократилось на 4,63% и составило 1,03 млн жителей.
Не удивляет прирост населения городов-нефтяников - Сургута, Тюмени и др. Манят благоприятным климатом Новороссийск, Краснодар и Ставрополь, хотя до "миллионщиков" им еще расти и расти. Вообще же, только в 20 из 89 субъектов Федерации население себя воспроизводит, а в остальных регионах смертность выше, чем рождаемость. Причем даже для простого воспроизводства в стране коэффициент рождаемости должен быть 2,2, а в России он равен 1,2. Комментарии, как говорится, излишни. Так что в ближайшие 15-20 лет стране придется рассчитывать только на приезжих.
По официальным данным, в 2006 г. миграционными "донорами" для России стали Узбекистан (более 35 тыс. человек), Казахстан (26 тыс.), Украина (20 тыс.), Армения (почти 12 тыс.) и Молдова (8 тыс. человек).
Прирост отмечен в столицах Республики Саха (Якутия) и Амурской области, но достигнуто это не за счет всплеска рождаемости, а в основном за счет перетока населения из депрессивных районов в крупные города, где больше шансов найти хоть какую-то работу.
Как прокомментировал ситуацию директор Института региональных проектов ТЦСР, к.э.н., профессор Юрий АВДЕЕВ, перепись 2002 г. зафиксировала, что Дальний Восток потерял 1,4 млн человек, то есть практически население Хабаровского края.
- Я посмотрел на динамику процесса в Приморье, и получилось, что с 2002-го по 2004 год край "потерял" население, равное по численности населению Спасска-Дальнего. Количество разводов скоро сравняется с числом браков. Примерно до 40% младенцев рожают матери-одиночки и плюс беспризорность. Все это в совокупности дает достаточно мрачный прогноз на ближайшие 15-20 лет. Сейчас говорят о некотором всплеске рождаемости, но с точки зрения демографии, играет роль соотношение между количеством женщин и родившимися девочками. В конце восьмидесятых на 100 женщин приходилось 176 рожденных девочек, что давало необходимое воспроизводство, а в последние 10-12 лет на 100 женщин приходится максимум 67-73 девочки.
Единственный источник рабочей силы - мигранты. Приморье попало в программу содействия переселению бывших соотечественников. Пока она носит больше формально-рамочный характер, и в том масштабе, который заявлен (переселение в Приморье 3 тыс. соотечественников), не решает никаких задач. Ни с точки зрения демографии, ни с точки зрения миграции. Все упирается в средства: федеральный центр обещает подъемные на переезд, оформление документов и т.д. (примерно 250 тыс. руб. на человека), но основные затраты - на жилье и создание рабочих мест, а это суммы на порядок больше, возложены на регионы.
Мигранты поедут, если будут рабочие места, а те появятся, когда в крае и на Дальнем Востоке начнут реализовываться большие проекты, направленные на интеграцию со странами АТР.
Ирина ДРОБЫШЕВА.
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