Депутаты тоже женщины. И очень даже ничего

Владивосток выбрал "Женщиной года" депутата Законодательного Собрания Приморского края Викторию НИКОЛАЕВУ. В качестве награды она получила платиновые серьги с бриллиантами и поездку в Японию.

12 известных женщин Владивостока претендовали на главное звание - "Женщина года" и четыре номинации: "Светская львица", "Фитнес-леди", "Свой стиль", "Бизнес- леди". Результаты премии, где одним из главных информационных спонсоров выступила Дальневосточная деловая газета "Золотой Рог", определило SMS-голосование.

В номинации "Светская львица" победу одержала Анастасия ЧУНЯК, соучредитель "Cоffee-studio". В номинации "Фитнес-леди" первенствовала владелица студии красоты "Модная точка" Виктория ПОДОПРИГОРА. Инна КУДАКОВСКАЯ, совладелица бутика "Symbol", взяла первое место в номинации "Свой стиль". "Бизнес-леди" на конкурсе стала Оксана КОЛЕСНИКОВА заведующая конторой адвокатов "Колесникова О.А. и партнеры".

Организатором конкурса выступил новый глянцевый журнал "Собрание.exclusive". Церемония вручения второй премии "Женщины года" одновременно стала и его презентацией.

"В следующем году мы планируем расширить рамки этого конкурса. Думаю, что он охватит не только наш город, но и край", - отметила организатор конкурса Татьяна ВАРНАКОВА, генеральный директор журнала "Собрание.exclusive".