www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.22 р. 100 JPY: 57.35 р.
EUR: 75.23 р. 10 CNY: 94.95 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Пусть кооперативы поделятся опытом

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

- В советские годы были жилищно-строительные кооперативы. Они по сей день сами управляют своими домами, что очень похоже на нынешние ТСЖ. Интересно, насколько владельцы ЖСК меньше платят за квартиру, чем мы, "муниципалы"?

- Наши дома на Океанском проспекте, 102-106 строились как жилищно-строительный кооператив. И потому с самого начала управляют этими домами сами жильцы, - рассказала Галина РЫБАК, председатель домового комитета. - В штат нашего домоуправления входят председатель, бухгалтер, уборщица и дворник. На полставки работают слесарь и электрик. Результаты налицо: все восхищаются, как у нас в подъездах чисто, какой уютный дворик. Кстати, и электропроводка у нас исправная, и в подвале порядок, и канализация не течет и не воняет. При этом содержание жилья у нас намного дешевле, чем у "муниципалов".

Шесть лет назад мы поставили теплосчетчик, что позволяет нам вдвое снизить плату за отопление. Недавно в соседнем доме такой же счетчик сломался, и им выставили счет за месяц на 225 тысяч, а нам - на 102 тысячи рублей. Правда, летом мы платим за горячую воду немного больше, чем жильцы в муниципальных домах.

На горячую и холодную воду есть общий счетчик на весь дом. Но жильцы возмущаются: почему я должен платить столько же, сколько соседи с маленьким ребенком, которые все время стирают и льют воду? В результате 80% жильцов поставили отдельные счетчики. А оставшиеся жильцы делят разницу на всех. Они этим недовольны, ругаются и скандалят меж собой.

Сложные отношения у нашего жилищного кооператива с монополистами. К примеру, Дальэнерго требует, чтобы до 5 числа текущего месяца поступала на счет оплата за тепло и горячую воду. Если мы просрочим один день - нам тут же дают предписание и отключают. Где-нибудь жильцы муниципальных домов видели, чтобы их отключали? Думаю, что и с вновь создающимися ТСЖ монополисты будут вести себя так же жестко.

Стоит ли овчинка выделки? Стоит ли создавать ТСЖ? Вот, допустим, у вас потекла крыша и на ремонт надо 500 тысяч рублей. Председатель пойдет по жильцам и будет просить сброситься. Но те, кто живет на первых этажах, не захотят ни копейки платить - им не каплет. А тем, кто живет на верхних этажах, не по силам оплатить эту крышу. Порой у жильца дома ручки золотые на унитазе, но на чистоту в подъезде он не даст ни копейки. Многие обеспеченные люди вообще за квартиру не платят.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru