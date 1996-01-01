Пусть кооперативы поделятся опытом

- В советские годы были жилищно-строительные кооперативы. Они по сей день сами управляют своими домами, что очень похоже на нынешние ТСЖ. Интересно, насколько владельцы ЖСК меньше платят за квартиру, чем мы, "муниципалы"?

- Наши дома на Океанском проспекте, 102-106 строились как жилищно-строительный кооператив. И потому с самого начала управляют этими домами сами жильцы, - рассказала Галина РЫБАК, председатель домового комитета. - В штат нашего домоуправления входят председатель, бухгалтер, уборщица и дворник. На полставки работают слесарь и электрик. Результаты налицо: все восхищаются, как у нас в подъездах чисто, какой уютный дворик. Кстати, и электропроводка у нас исправная, и в подвале порядок, и канализация не течет и не воняет. При этом содержание жилья у нас намного дешевле, чем у "муниципалов".

Шесть лет назад мы поставили теплосчетчик, что позволяет нам вдвое снизить плату за отопление. Недавно в соседнем доме такой же счетчик сломался, и им выставили счет за месяц на 225 тысяч, а нам - на 102 тысячи рублей. Правда, летом мы платим за горячую воду немного больше, чем жильцы в муниципальных домах.

На горячую и холодную воду есть общий счетчик на весь дом. Но жильцы возмущаются: почему я должен платить столько же, сколько соседи с маленьким ребенком, которые все время стирают и льют воду? В результате 80% жильцов поставили отдельные счетчики. А оставшиеся жильцы делят разницу на всех. Они этим недовольны, ругаются и скандалят меж собой.

Сложные отношения у нашего жилищного кооператива с монополистами. К примеру, Дальэнерго требует, чтобы до 5 числа текущего месяца поступала на счет оплата за тепло и горячую воду. Если мы просрочим один день - нам тут же дают предписание и отключают. Где-нибудь жильцы муниципальных домов видели, чтобы их отключали? Думаю, что и с вновь создающимися ТСЖ монополисты будут вести себя так же жестко.

Стоит ли овчинка выделки? Стоит ли создавать ТСЖ? Вот, допустим, у вас потекла крыша и на ремонт надо 500 тысяч рублей. Председатель пойдет по жильцам и будет просить сброситься. Но те, кто живет на первых этажах, не захотят ни копейки платить - им не каплет. А тем, кто живет на верхних этажах, не по силам оплатить эту крышу. Порой у жильца дома ручки золотые на унитазе, но на чистоту в подъезде он не даст ни копейки. Многие обеспеченные люди вообще за квартиру не платят.