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Куда деваются деньги?
- Каждый месяц я плачу более тысячи рублей за содержание жилья и почти 500 рублей за ремонт жилья. То есть жильцы нашего подъезда (40 квартир) ежемесячно платят 40 плюс 20 тысяч, а в год 480 плюс 240 тысяч. При этом никакого ремонта в нашем доме с 1988 года, с момента заселения, ни разу не делали. Куда деньги деваются и как получить их обратно? Или хотя бы на будущее начать контролировать их расход?
- Ваши деньги уходят в единый кассовый центр, откуда едва ли 10% возвращается в управляющую компанию, отвечающую за содержание домов. Добиться даже косметического ремонта дома сложно. Вас поставят на очередь, и год от года будут сообщать, что очередь передвинулась еще на год. Если в доме есть инициативные жильцы, можно попробовать потребовать ремонта через суд. Некоторым это удается.
Что касается контроля за расходом денег, то Жилищный кодекс РФ четко обозначает, как это можно сделать.
Владимир МАСЛОВ, юрист управляющей компании "Эгершельд", дал следующее пояснение:
- Всем гражданам нужно понять главное: выбор способа управления домом (любой - хоть ТСЖ, хоть управляющая компания) - это, прежде всего, контроль за расходом денег. А сегодня средства, которые платят жильцы, идут в "общий котел" города, где и теряются. К нам приходили специалисты страховых компаний, мы с ними говорили о долгосрочных кредитах, но когда они у видели, как у нас деньги поступают и как расходуются, они не стали продолжать переговоры.
Изменить эту систему можно. Когда жители заключают договоры с управляющей компанией, мы заводим счет на каждый дом, и плата за ремонт и содержание жилья поступает на этот счет. На что велика стоимость ремонта крыши, и то можно найти подрядчиков, у которых гарантия 25 лет, взять кредит и легко расплатиться с ним.
Можно создать ТСЖ. При этом люди сталкиваются с бюрократическими трудностями. Помню, как жильцам пришлось обращаться в суд и добиваться регистрации ТСЖ. Но зато теперь они успешно работают. То же и с землей. Люди почитали Жилищный кодекс и поняли, что оформление земли под домом очень выгодно для жильцов, но натолкнулись на сопротивление и только через суд отстояли свои права.
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