Шесть семей с сертификатом

- Кто в Приморье уже стал обладателем сертификата на материнский семейный капитал? Хотелось бы знать, выполняет ли государство свои обязательства?

- Да, в крае уже есть первые обладатели вожделенного документа. Вторыми в этом списке стали супруги БЕККЕЛЬ. Документ, цветы и детская игрушка торжественно вручены родителям в местном управлении Пенсионного фонда. Как уже сообщал "ЗР" со ссылкой на руководителя находкинского отделения Пенсионного фонда Наталью МАКАРОВУ, отец ребенка, родившегося в первые часы нового 2007 года, обратился с просьбой о выдаче такого сертификата сразу же после новогодних праздников. В настоящее время в Находке зарегистрировано уже семь заявок.

Несмотря на то что семья Беккель из Находки была первой в России, подавшей заявку на получение материнского капитала, первый государственный сертификат был вручен 12 марта другой жительнице Приморья - Анастасии ДМИТРИЕВОЙ из поселка Пограничный. В семье Дмитриевых двое детей: сын Илья и новорожденная Вероника. Так же как и находкинцы, семья из Пограничного планирует использовать материнский капитал на улучшение жилищных условий.

По информации начальника отдела социальных выплат отделения Пенсионного Фонда РФ по Приморскому краю Светланы СИДОРОВОЙ, на конец прошлой недели заявления о выдаче государственного сертификата на получение материнского (семейного) капитала в Приморье подали 135 человек. Больше всех заявок принято отделениями Пенсионного фонда во Владивостоке, Находке, Большом Камне и Партизанске. Шестерым приморским семьям этот документ уже вручен.