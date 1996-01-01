Владивосток без воды не оставят?

- Уже больше недели говорят о том, что из-за того, что у ОАО "Водоканал" большие долги перед энергетиками, "Водоканал" начнут ограничивать в подаче электроэнергии. Что, Владивосток опять окажется на режимном водоснабжении?

- Действительно, ОАО "Водоканал", обеспечивающее водой Владивосток, задолжало Сбытовой компании "Гарантирующий поставщик" 13 млн руб. Однако, как выяснилось, сами энергетики должны "Водоканалу" еще больше. Как сообщил директор ОАО "Водоканал" Владимир ОВСЯННИКОВ, с 1 января 2007 г. произошла реорганизация в структуре энергоснабжающих организаций края. В результате на базе ОАО "Дальэнерго" образовались 3 независимые энергетических компании. В итоге разрушилась прежняя схема расчетов по взаимно оказываемым услугам между генерирующими, сетевыми и сбытовыми предприятиями, а также водоснабжающими организациями, которые неразрывно связаны с технологическими процессами производства тепловой и электрической энергии.

Все ранее достигнутые договоренности и соглашения были расторгнуты. Как результат - образовались долги.

Вместе с тем в водоснабжающей организации подчеркивают, что из-за финансовых споров между коммунальными службами не должны страдать горожане. Несмотря на неплатежи со стороны ДГК, "Водоканал" в ближайшее время начнет гасить свою задолженность.