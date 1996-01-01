Секс в саунах приводит к сексуальному расстройству

После бани все люди воспринимаются как одна большая семья - такая благость и нега по телу разливается... И уж какой тут секс. А тут еще ученые выявили аквафилию - новое расстройство в сексуальной сфере человека, которое связано с сексом в саунах, бассейнах, на пляжах тропических морей, сообщает x-stars.ru

У любителей "мокрого секса" возникают стойкие ассоциации между звуками воды и состоянием эрекции. Так, многие бизнесмены, которые занимались сексом в саунах, со временем обнаружили, что они не в силах исполнять супружеские обязанности в обычной постели. Но это еще не самое страшное: дело в том, что теперь у них может возникнуть спонтанная эрекция просто при звуках льющейся воды. Серьезный удар по их деловой репутации.