Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Кормите кожу вечером
Сейчас много пишут про индивидуальные биоритмы каждого органа человеческого организма. Ну, например, что завтракать надо рано, в шесть утра, мол, это время пищеварительного тракта. А когда лучше заниматься красотой кожи и тела?
Наблюдения, которыми мы с вами готовы поделиться, сделали венгерские врачи-косметологи.
Ухаживать за кожей лучше всего после пяти часов вечера. К этому времени образуется наибольшее количество отмерших клеток и активнее всего протекает процесс обновления кожи. В эту пору наибольший эффект оказывают увлажняющие кремы и другие средства по уходу за кожей.
Совершать прогулки рекомендуется между 16 и 17 часами. В это время сердце и легкие находятся в наилучшей форме, максимальной является также и мощность мышц.
Заниматься гимнастикой предпочтительнее после 17 часов. Именно тогда упражнения, развивающие силу, выносливость и сопротивляемость, принесут пользу организму. Самым лучшим является в это время и наше настроение. Этим мы обязаны наиболее активно вырабатывающемуся в эту часть дня гормону под названием эндорфин.
Педикюром и уничтожением волос на ногах лучше всего заниматься между 14 и 15 часами, потому что в это время кожа легче всего переносит боль. Причина этого заключается в следующем: в эту пору дня в организме в большом количестве присутствует болеутоляющий гормон серотонин.
Сырые фрукты и овощи лучше всего есть в полдень или не позже 18 часов. В это время организм более всего нуждается в витаминах.
Ложиться спать нужно по возможности до полуночи. С точки зрения полноценного отдыха чрезвычайно важно, сколько мы спим до 12 часов ночи. У того, кто систематически ложится спать за полночь, сопротивляемость организма падает.
После 23 часов снижаются давление, температура тела и пульс. За исключением мозга, все органы "удаляются на покой", если им в этом не препятствовать. А вот умственные возможности достигают максимальной точки в час ночи. После полуночи мы спим менее крепко и видим много снов.
Новости тематики
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
- Гонка под знаком ННК
- Индекс промышленного производства в Приморье вырос более чем на 13 процентов
- В Ванино образовалась "пробка" из 200 железнодорожных вагонов, предназначенных для Сахалина
- Второй Bentley, конфискованный у Хорошавина, ушел с молотка
- В Благовещенске первая трасса на картодроме будет готова к 1 июля
- Либеральная оппозиция готова отдать Дальний Восток Китаю
Новости раздела
- В Хабаровске амурский тигр попал в центр внимания экспертов из восьми стран
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- В Якутии более 9 тысяч человек приняли участие в обряде встречи солнца
- Статистика не дает корректного представления о масштабах оттока населения с Дальнего Востока
- Дальнему Востоку нужен совершенно другой МРОТ
- Дальнему Востоку добавят субсидии на авиаперевозки
- Себя показать
- Туристы отправляются на мысы Русского
- Сахалинцев становится больше
- В Приморье "Солнечные выходные" расширяют географию участников
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В августе россиянам мало не покажется
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- В России введут новый налог для граждан
- Рыбаки Приморья выловили более 15 тысяч тонн крабов
- В Находке назрел очередной портовый передел
- На Камчатке свежезасоленая икра пошла в продажу по цене 2200 рублей за килограмм
- Проблема - во Владивостоке не осталось супермаркетов для богатых
- На восточном побережье Камчатки рекордный объем добытого лосося вырос в 14 раз
- Что теперь будет с рублем?