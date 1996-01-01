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Кормите кожу вечером

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Сейчас много пишут про индивидуальные биоритмы каждого органа человеческого организма. Ну, например, что завтракать надо рано, в шесть утра, мол, это время пищеварительного тракта. А когда лучше заниматься красотой кожи и тела?

Наблюдения, которыми мы с вами готовы поделиться, сделали венгерские врачи-косметологи.

Ухаживать за кожей лучше всего после пяти часов вечера. К этому времени образуется наибольшее количество отмерших клеток и активнее всего протекает процесс обновления кожи. В эту пору наибольший эффект оказывают увлажняющие кремы и другие средства по уходу за кожей.

Совершать прогулки рекомендуется между 16 и 17 часами. В это время сердце и легкие находятся в наилучшей форме, максимальной является также и мощность мышц.

Заниматься гимнастикой предпочтительнее после 17 часов. Именно тогда упражнения, развивающие силу, выносливость и сопротивляемость, принесут пользу организму. Самым лучшим является в это время и наше настроение. Этим мы обязаны наиболее активно вырабатывающемуся в эту часть дня гормону под названием эндорфин.

Педикюром и уничтожением волос на ногах лучше всего заниматься между 14 и 15 часами, потому что в это время кожа легче всего переносит боль. Причина этого заключается в следующем: в эту пору дня в организме в большом количестве присутствует болеутоляющий гормон серотонин.

Сырые фрукты и овощи лучше всего есть в полдень или не позже 18 часов. В это время организм более всего нуждается в витаминах.

Ложиться спать нужно по возможности до полуночи. С точки зрения полноценного отдыха чрезвычайно важно, сколько мы спим до 12 часов ночи. У того, кто систематически ложится спать за полночь, сопротивляемость организма падает.

После 23 часов снижаются давление, температура тела и пульс. За исключением мозга, все органы "удаляются на покой", если им в этом не препятствовать. А вот умственные возможности достигают максимальной точки в час ночи. После полуночи мы спим менее крепко и видим много снов.

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