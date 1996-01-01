Чай вместо бритвы

Для избавления от лишних волос совсем необязательно прибегать к таким не очень приятным способам, как бритье или нанесение вредного крема. Ученые из турецкого университета Сулейман Демирель полагают, что для этой цели подойдет обычный чай из мяты.

Ими был проведен эксперимент, который показал, что такой напиток помогает женщинам, страдающим гирсутизмом, понизить уровень волосяного покрова. Обычно волосы вырастают на лице, груди, животе в связи с высоким содержанием мужского гормона андрогена.

Исследование с участием 21 женщины показало, что чай из мяты способен бороться с этим, сообщает Ananova. Команда ученых начала изучать влияние мяты на избыточное оволосение у женщин после того, как другие специалисты заявили о том, что мята может понижать либидо у мужчин.