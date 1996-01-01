Маникюр своими руками

Правильно ухаживать за руками можно и самостоятельно, делая маникюр дома не реже одного раза каждые две недели.

1. Тщательно вымойте руки, можно даже обработать их антисептиком. В течение процедуры кладите руки на предварительно расстеленное чистое полотенце.

2. Если на ногтях остался старый лак, удалите его жидкостью, не содержащей ацетон. Смочите ватный диск небольшим количеством жидкости и прижмите его к ногтю на несколько секунд, чтобы старый лак размягчился. Затем аккуратно сотрите лак, проводя ватным тампоном от основания к кончику ногтя.

3. Придайте ногтям желаемую длину и форму (при выборе последней не забывайте, что слишком заостренные ногти выглядят отталкивающе). Ecли необходимо, сначала аккуратно подрежьте ногти (пользуйтесь только специальными маникюрными ножницами!), затем придайте им форму при помощи пилочки (самые лучшие - стеклянные, они наименее травмируют ногти). Pуки должны быть абсолютно сухими. Подпиливать ногти надо всегда в одном направлении - от уголков к центру, держа пилочку под прямым углом по отношению к краю ногтя. Уголки подпиливайте особенно аккуратно, не слишком глубоко, иначе ноготь может сломаться.

4. Обработайте кутикулу. Для этого можно воспользоваться профессиональным средством для удаления кутикулы (продается в косметических магазинах), которое аккуратно наносится кисточкой, или просто опустить руки в теплую мыльную воду на три минуты. Аккуратными движениями отодвиньте кутикулу специальной деревянной палочкой (также продастся в косметических отделах).

5. Воспользуйтесь щёточкой для ногтей (только не сильно надавливая на ноготь). Она не только удаляет остатки кожицы, но и способствует хорошему кровообращению. Для улучшения цвета ногтей можно аккуратно протереть их долькой лимона.

6. Нанесите на ногти питательное масло или специальный крем для увлажнения кутикулы. Сначала обработайте им основание ногтевой пластины, затем массирующими движениями пройдитесь по всему ногтю.

7. Спустя несколько минут вымойте руки с мылом, а ногти дополнительно обезжирьте жидкостью для снятия лака. Только после этого можно наносить на ногти слой лака.

8. Сначала нанесите базовое покрытие. Оно не только выравнивает поверхность ногтевой пластины, но и защищает ее от окрашивания пигментами цветных лаков.

Kроме того, существуют различные лечебные базовые покрытия - специально для тонких, ломких или слоящихся ногтей)

Для осветления кончика ногтя можно воспользоваться отбеливающим ногтевым карандашомм - покрасьте им внутреннюю поверхность кончика ногтя.

9. Нанесите основной лак желаемого цвета. Профессионалы полностью закрашивают поверхность ногтя в три мазка, начиная с центра, затем по одному мазку с каждой стороны ногтя, от основания к краю. Не закрашивайте ноготь у самого основания, там он дышит. Чтобы лак на ногтях не пузырился и ложился равномерно, не следует перед его нанесением сильно встряхивать флакончик.

10. He забудьте про закрепитель, который наносится после того, как основной лак полностью высохнет. Закрепитель не только предотвратит быстрое облупливание лака, но и придаст ногтям дополнительный блеск.

Кстати, мужчинам делать маникюр так же необходимо, как и женщинам. Мужской маникюр повторяет процедуру женского, за исключением 9-го и 10-го пунктов. Впрочем, если предпочтительнее, чтобы ноготь не сильно блестел, базовое покрытие можно не наносить, а просто отполировать ногтевую пластину, воспользовавшись специальным полировочным брусочком или кусочком настоящей замши.