О пользе специй

"Не сыпь мне соль на рану", - поется в известной песенке. А вот восточная пряность карри, оказывается, наоборот, заживляет порезы и ссадины.

Ученые из Центральной клиники Сингапура установили, что происходит то благодаря куркумину - особому веществу, содержащемуся в этой пряности. В Индии и других азиатских странах куркумин уже на протяжении многих веков считается проверенным народным средством для лечения ран и язв. Но это не все его достоинства. Приправой карри можно лечить многие другие болезни. Она снижает содержание холестерина в крови, кислотность желудочного сока, а также выводит токсины из печени. Помогает при гепатитах и артритах.