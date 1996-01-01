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Вместо соли

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Врачи порекомендовали мне снизить потребление соли, но недосоленная пища кажется мне ужасно невкусной. Можно ли как-нибудь улучшить ее вкус?

Используйте в качестве заменителей соли различные приправы и специи, например, перец, уксус, зелень. С ними пища уже не будет казаться вам пресной. Если у вас возникают сомнения, какую приправу добавлять в то или иное блюдо, можете воспользоваться нашими рекомендациями:

Яблочный или винный уксус подойдет в качестве заправки для салатов. Чтобы подливка к мясу не казалась пресной, вместо соли можете добавить туда чеснок. Чеснок хорошо подходит и к острым блюдам, а также к блюдам средиземноморской кухни.

Мелко порубленную петрушку или зеленый лук можно без опасений добавлять к вареному картофелю, картофельному пюре, рыбе, блюдам в горшочках, быстро обжаренным продуктам, к которым замечательно подходят и семена фенхеля, свежий имбирный корень или китайская смесь из пяти специй.

Эстрагон рекомендуют к мясу или рыбе, розмарин - к мясу, а молотые семена кориандра - практически к любым блюдам.

А вот готовый соевый соус или готовая горчица - никудышные солезаменители, поскольку в них много натрия - основной составляющей соли. Поэтому они, как и соль, могут вызвать проблемы с почками и кровяным давлением.

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