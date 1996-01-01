Брак мешает половой жизни женщины

Замужняя женщина в семейной жизни испытывает большие сексуальные проблемы, чем женатый мужчина или незамужняя женщина.

К такому выводу пришли исследователи, когда проанализировали результаты анкетирования более чем 11 тысяч взрослых британцев. Одной из главных проблем, на которую указывало большинство замужних женщин, оказалась невозможность сочетать уход за маленькими детьми с нормальной сексуальной жизнью. Другая важная причина сексуальной неудовлетворенности замужних женщин заключалась в отсутствии возможности поговорить с мужем и поделиться с ним своими сексуальными проблемами, ввиду психологической неподготовленности или занятости обоих партнеров бизнесом.

Среди женатых мужчин о сексуальной неудовлетворенности сообщали в основном те, кто злоупотреблял алкоголем либо в течение последних пяти лет имел инфекцию, передающуюся половым путем. Однако число таких мужчин с жалобами было намного меньше, чем женщин...

В целом, по статистическим данным, 54% женщин и 35% мужчин имеют на сегодняшний день сексуальные проблемы, однако меньше чем 11% мужчин и 21% женщин ищут помощь. В заключение ученые сделали вывод, что сексуальная дисгармония достаточно распространенное проявление в современном обществе, но в большинстве случаев оно остается скрытым от специалистов-медиков, сообщает "Век".