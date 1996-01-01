Когда рожать второго?

Американские учёные установили, что наиболее оптимальный промежуток между первыми и последующими родами составляет от 18 до 23 месяцев. При промежутке между первыми и последующими родами от 18 до 23 месяцев ребёнок старшего возраста уже не требует такого интенсивного ухода и разница в возрасте позволит детям лучше понимать друг друга и находить общие интересы.

Наблюдение проводилось в штате Юта, было исследовано 173 тыс. родов, в ходе которых также установили, что меньший или больший разрыв между родами повышает риск развития заболеваний у детей как старшего, так и младшего возраста. Сообщение женщинам этих фактов может помочь снизить риск развития отклонений здоровья у детей.