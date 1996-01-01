Шампуни и кремы - это медленный яд

Беспокойство вызывает прежде всего так называемый "эффект коктейля": изо дня в день на нашей коже смешиваются множество токсинов различных типов, и никто не знает в точности, не причинят ли они с течением времени существенный вред здоровью.

В среднем человек пользуется ежедневно девятью продуктами гигиены, в которых содержится в общей сложности 126 различных ингредиентов. При помощи существующих тестов на безопасность можно проверить, не вызывает ли данный продукт таких реакций, как покраснение кожи, сыпь и зуд, но долговременный эффект на здоровье человека и окружающую среду остается неисследованным.

Химикалии составляют основу таких продуктов, как шампуни для волос или крем для рук.

Впитываясь в кожу, они могут накапливаться в жировых тканях, а также в печени, почках, органах репродукции и мозге. Производители косметики жалуются на необоснованное раздувание истерии, однако факты - вещь упрямая: врачи находят промышленные пластификаторы-фталаты в моче, консерванты-парабены - в опухолях молочных желез, искусственные ароматизаторы и антибактериальные средства - в молоке кормящих матерей.

Как показали медицинские исследования, ароматические вещества могут провоцировать астму, моющие средства, входящие в состав шампуней, - повреждать слизистую оболочку глаз, а химические вещества, используемые для окрашивания волос, - вызывать рак мочевого пузыря и лимфому. Еще большее число компонентов, применяемых в средствах личной гигиены, находится у специалистов под подозрением в качестве потенциальных источников риска.

Если бы речь шла о фармацевтических препаратах, вся продукция, оказавшаяся под подозрением, была бы снята с продажи, а на изучение безопасности препаратов были бы выделены крупные денежные суммы. Что касается парфюмерной промышленности, то здесь политика обеспечения безопасности пущена на самотек. А поскольку большинство из нас склонны верить обещаниям, что наша кожа станет гладкой и улыбка - белоснежной, продукты, содержащие потенциально опасные вещества, продолжают продаваться и использоваться, и никто, заходя с утра в свою ванную, не знает, насколько ядовито содержимое полочки под зеркалом.