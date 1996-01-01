Меньше хлеба - чище кожа

Подростки, в большом количестве поедающие хлеб и булочки, даже не подозревают, что это пристрастие не лучшим образом отражается на лице.

Ученые из США говорят, что зачастую именно хлеб виноват в появлении юношеских угрей. Раньше это относилось только к кондитерским изделиям. Некоторые из хлебобулочных изделий содержат слишком много очищенных зерен и сахара, а это способствует повышенной секреции сальных желез. Кожное сало, в свою очередь, хорошая питательная среда для бактерий и соответственно для образования подростковых прыщей (акне).

Сегодня свыше 60% двенадцатилетних и почти 95% восемнадцатилетних подростков страдают от акне. Исследователи полагают, что виновата во всем современная "цивилизованная" диета. Подростки того же возраста, живущие в менее развитых частях мира, где продовольствие не обрабатывается с помощью высоких технологий, практически не знают, что такое подростковые прыщи.

Дерматологи утверждают, что при ограничении себя в хлебе высших сортов результат проявится сразу же. "Высокоочищенный" хлеб виноват в том, что переваривается слишком хорошо, и глюкоза легко всасывается в кровь.