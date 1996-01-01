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Американцы усомнились в чесноке
Натуральный чеснок так же, как и биодобавки, с его активными компонентами не снижает уровень вредного холестерина в организме, а значит, не предотвращает сердечно-сосудистые заболевания, полагают американские ученые.
Чеснок использовался в качестве лекарства от болезней сердца с незапамятных времен. Первое упоминание о медицинском применении этого растения встречается в египетском папирусе, датируемом вторым тысячелетием до нашей эры.
Кроме того, целебные свойства чеснока, якобы снижающего уровень плохого холестерина (липопротеидов низкой плотности) в крови, подтверждены результатами многочисленных лабораторных исследований, опытов на животных и клинических испытаний. Полезность чеснока принято связывать с содержащимся в нем аллицином. Считается, что это вещество способно препятствовать формированию вредного холестерина в организме человека.
Тем не менее авторы нового исследования сочли полученные их предшественниками результаты недостаточно обоснованными. В проведенном ими новом исследовании было задействовано 170 добровольцев 30-65 лет с умеренно повышенным уровнем холестерина.
Участники были разделены на четыре группы. Испытуемые из первой группы должны были ежедневно съедать головку натурального чеснока весом 4 грамма, вторая группа получала пищевые добавки с чесночной пудрой, третья - спиртовой экстракт чеснока, а четвертая - таблетки-пустышки.
К концу 6-месячного периода наблюдения статистически значимых изменений уровней холестерина не было отмечено ни в одной из групп. Не было зафиксировано и серьезных побочных эффектов, за исключением жалоб на запах изо рта у участников, которые употребляли сырой чеснок.
Впрочем, авторы исследования, опубликованного в Archives of Internal Medicine, не исключают, что чеснок и чесночные добавки могут по-разному действовать на различные группы населения. В частности, чеснок и содержащийся в нем аллицин все-таки могут принести пользу пациентам со значительно повышенным уровнем вредного холестерина.
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