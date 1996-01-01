Курица или яйцо?

Я серьезно занимаюсь спортом, стараюсь не есть жиры, выпечку, только белки и овощи. Мясо просто обожаю, яйца тоже. Но слышал, что в них много холестерина, так что от яичницы по утрам лучше отказаться. Но есть одно только мясо тоже вредно.

Слова о "вредности яиц" - миф! Да, холестерин в яйцах имеется, но вместе с ним и много протеина (белка), витаминов, минералов и ненасыщенных жиров. Те 5 граммов мононенасыщенных жиров, которые содержатся в каждом яйце, сродни тем, что "обитают" в самом полезном масле - оливковом. Именно эти жиры помогают снизить риск сердечных заболеваний! А в желтке огромное количество холина - вещества, которое помогает телу утилизировать жир и холестерин.

Чтобы сделать ваш рацион более разнообразным, налегайте на бобовые, грибы, творог, не забывая и о свежих овощах.