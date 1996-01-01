Заморские бомбы лишены запала

В разных источниках я читаю прямо противоположные сведения о пользе или вреде тропических фруктов. Одни пишут: надо есть киви - это "витаминная бомба", другие - "есть надо то, что растет в вашей климатической зоне". Так полезны ли заморские фрукты?

Беда фруктов, привезенных издалека, в том, что их срывают еще зелеными, чтоб не переспели за дорогу. В результате в незрелых фруктах нет многих органических кислот, ферментов и минералов, потому что образуются они только при естественном созревании на ветвях дерева. Мало того, витамин С, которым богат спелый плод киви, при длительном хранении теряет свои активные свойства. Так что антоновское яблоко, выросшее на вашей даче, может быть ценнее целого килограмма киви или ананасов.

Кстати, об ананасах. Фермент бромелайн, который помогает расщеплять животные белки и "сжигать" жир, содержится только в спелом ананасе. Поэтому, сколько бы ни ели наши толстушки ананасы, купленные в России, толку не будет. Хотя и вкусно, никто не спорит.