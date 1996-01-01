Гостеприимство как принцип жизни

Два года назад Национальная премия "Гостеприимство" стала первой некоммерческой премией за корпоративные достижения и личный вклад в развитие индустрии питания и гостеприимства, учрежденной Федерацией рестораторов и отельеров (ФРиО) и информационным проектом "ПИР" (Москва). За короткий срок премия стала самой престижной наградой в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса. В этом году национальная премия решила обзавестись "младшими сестрами" в регионах и начала свою историю в новом формате с Дальнего Востока.

Это право было завоевано Дальневосточной ассоциацией рестораторов и отельеров (ДАРиО) и ресторанным агентством "Анонс" при поддержке администраций Владивостока, Приморского и Хабаровского краев, Сахалинской области.

10 февраля во Владивостоке в отеле "Хёндэ" состоялась первая церемония вручения Региональной премии "Дальневосточное гостеприимство - 2006", на которую собрались ведущие рестораторы и отельеры региона, представители властей, поставщики и контролирующие органы отрасли, СМИ. Лучшим из лучших по итогам интернет-голосования и решению экспертного совета были вручены сертификаты и призы.

"Дальневосточное гостеприимство - 2006" - первая и пока единственная из всех региональных премий. Быть первыми всегда почетно и ответственно, и это означает, что всем нам еще предстоит приложить немало усилий, чтобы закрепить за Владивостоком право называться столицей "Дальневосточного гостеприимства", - заявил Роман ИВАНИЩЕВ, президент ДАРиО, открывая церемонию награждения.

Досье Генеральный партнер премии "Дальневосточное гостеприимство - 2006" - торговая марка "Русский лед" треста "Савва Водочников" (Москва). Партнеры: компании "Раут", "Славда", "МИКО", "Технологии тысячелетия", служба поручений "050". Информационный партнер - Издательская компания "Золотой Рог".

"Дата проведения этого торжественного события выбрана удивительно точно - в день дипломатического работника", - поприветствовал участников премии руководитель департамента международного сотрудничества и туризма администрации Приморского края Герман ЗВЕРЕВ, назвав главных героев церемонии "чрезвычайными и полномочными послами гостеприимства на Дальнем Востоке".

Досье Первыми лауреатами премии "Дальневосточное гостеприимство - 2006" в номинации "За личный вклад в развитие отрасли" среди владивостокцев стали Людмила ШУРДУК (ресторан "Студио кофе", управляющая), Юлия БАРКОВСКАЯ (гостиница "Приморье", управляющая), Елена ПШЕВОРСКАЯ (директор бара "Экватор"), Андрей ХАУСТОВ (BSB, арт-директор), Ирина ФОМИНЫХ (ВГУЭС, преподаватель), шеф-повара Сергей КЛИМЕНКО (ресторан "Монако"), Евгений ТРЕФИЛОВ (ресторан "Студио Кофе"), Евгений КОВАЛЕВ (ресторан "Пицца-М"), шеф-кондитер Иван ФЕОКТИСТОВ (ресторан "Семь Футов"), а также хабаровчане Ирина ТАХОВСКАЯ (генеральный директор компании "Мир Кофе") и Александр ОПАЛЕВ (крем-кафе "Ла Вита"). На Сахалин премию увезли Жанна РУДЕНКО (отель "Рубин", исполнительный директор) и Елена АЛМАЕВА (бар "Чипполини", директор).

В специально учрежденной номинации "Отель - символ города" победителями стали "Мега Палас Отель" (Южно-Сахалинск) и гостиница "Амур" (Хабаровск).

Правительство Хабаровского края и ДАРиО в номинации "Ресторан - символ города" вручили премии заведениям "27 регион" и "Ла Вита".

Досье По итогам интернет-голосования и решения представительного экспертного совета были определены заведения Владивостока, удостоенные премии "Дальневосточное гостеприимство - 2006" в разных номинациях. Лучшими названы: отель "Хёндэ", малый отель "Шале", рестораны "Студио Кофе", "Семь футов", "Мауро Джанванни", "Пицца-М", "Эдем", "Republic на Светланской", "Император", пивоварня "Ханс" и ночной клуб Zabriskie Point.

Особенно приятно отметить, что премии "Дальневосточное гостеприимство - 2006" удостоена издательская компания "Золотой Рог" (газета "Золотой Рог" и журнал "Дальневосточный капитал") в номинации "За популяризацию кулинарного искусства и освещение профессиональной деятельности рестораторов и отельеров".

"Имидж региона формируют не правительственные программы и отчеты, а простые вещи: насколько тебя вкусно накормили и приветили", - поделилась своей точкой зрения PR- директор "Престо промо групп" (Москва) Екатерина ОПОКИНА, специальный гость церемонии, и пообещала, что в следующем году к существующим номинациям добавится новая - "За качественное обслуживание". Победитель отправится за опытом в "гастрономический тур" по Европе.

Первая премия, как отметили гости и приглашенные, стала очень своевременным событием. Развитию индустрии гостеприимства сейчас уделяется особое значение на всей территории Дальнего Востока. И не случайно именно Владивосток в ожидании решения о проведении на его территории в 2012 году саммита АТЭС стал столицей "Дальневосточного гостеприимства". Соответствие гостиничного и ресторанного бизнеса международным стандартам, повышение уровня подготовки кадров станут одним из определяющих факторов успешного приема высоких гостей.

Как отметил Александр ГАЛУЩЕНКО, начальник управления торговли, общественного питания и бытового обслуживания администрации Владивостока, представители экспертного совета премии и ДАРиО включены в состав рабочей группы по созданию концепции развития индустрии гостеприимства в рамках подготовки к АТЭС.

Основные положения данной концепции уже 26-28 марта будут обсуждаться на III Дальневосточном конгрессе рестораторов и отельеров, который проводит ДАРиО и РА "Анонс", при поддержке ФРиО, администраций Приморского края и Владивостока, информационно-выставочного проекта "ПИР" и ведущего ресторанного портала www.resto.ru.

Что ж, до второй Региональной премии "Дальневосточное гостеприимство - 2007" остается уже меньше года. Продолжает свою работу экспертный совет. 26 февраля в Южно-Сахалинске в рамках конференции "Комплексное развитие индустрии гостеприимства как способ повышения прибыльности отрасли и привлекательности региона" состоялась презентация регионального отделения Дальневосточной ассоциации рестораторов и отельеров "ДАРиО - Сахалин". Профессионалы индустрии всего региона полны решимости бороться за право быть лучшими в своем деле. Ведь гостеприимство - наш, дальневосточный, принцип жизни.