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Восемь женщин любимого мужчины и как с ними бороться
В жизни каждого мужчины, помимо любимой жены или подруги, есть и другие женщины. Однако, это не повод сходить с ума или устраивать сцены ревности. Давайте попробуем разобраться с ними быстро и без паники.
Подруга детства. Они дружат с детского сада, вместе учились в школе и стоят у истоков студенческой лиги КВН своего вуза. Они заливаются над шутками, которые вам не понятны, а когда она не может припарковаться, он не называет ее идиоткой. Не ревнуйте, ведь в спутницы жизни он выбрал вас, а не ее. Попытайтесь подружиться с ней и понять, за что ценит свою подругу ваш избранник.
Коллега. Она ходит с ним на обед, просит задержаться после работы, чтобы помочь закончить срочный отчет, звонит домой по вечерам - решать неотложные вопросы. В общем, с ней он проводит много времени, и это действует на нервы. А еще она не бурчит, не предъявляет претензий и не выпрашивает внимания, как... вы. Лучше будьте своему избраннику женой-другом. Хорошая собеседница, интересующаяся жизнью своего мужчины, никогда не будет задвинута в угол.
Жена друга. У него есть друг, который женился чуть ли не сто лет назад. Его жена - приятная девушка, но любит подчеркивать, что в их мужской компании она своя. Не соревнуйтесь с ней, знайте себе цену, поскольку это вы его женщина, а не она. Не уподобляйтесь ей, доказывая, что и вы не лыком шиты, и вскоре она успокоится.
Бывшая девушка. Несколько раз он называл вас ее именем и удивлялся, что вы не можете правильно пожарить мясо (как некоторые). Порой он заявляет, что должен встретиться с ней - забрать книгу или прибить полку. Нужен ли вам такой мужчина? Если ответ положительный, примите его прошлое как данность. Не позволяйте колкостей в адрес его бывшей, но не замалчивайте обиды, которые ваш мужчина, не заметив, мог нанести: это требует обсуждений, но без претензий.
Соседка. Раньше ситуация, когда парень снимает квартиру пополам с девушкой, казалась невероятной. Сегодня - другое дело. Но когда он заявляет, что нашел чудесную комнату на подселении, а по соседству будет жить 19-летняя студентка, вы взрываетесь: "Неужели нельзя было найти соседа-парня?" В этой ситуации поможет чувство юмора и уверенность в себе и своем избраннике. Если этот вариант вам не подходит, есть другой выход из положения - снять квартирку вместе.
Мать. С энергией его мамочки можно было давно добиться перемирия между Палестиной и Израилем!
Война со свекровью - самая абсурдная: в любом случае пострадает мужчина - ему тяжело будет потерять любую из вас. Не занимайтесь перетягиванием каната, лучше подарите свекрови свое внимание, не дожидаясь, когда его из вас вытянут (в виде вашего раздражения в том числе). Будьте честны и найдите в себе пару-тройку таких же качеств, которые есть и у мамы вашего спутника: например, желание получить мужчину в единоличное пользование.
Дочь. Он часто берет на выходные дочь от первого брака. Вы не против, но ребенок размазывает по стеклу вашу любимую помаду, проливает духи и говорит: "Мама гораздо красивее этой тети!" Не покупайте любовь ребенка, а просто будьте честны и приветливы с ним: дети чувствуют фальшь. Противостояние закончится быстрее, если вы не будете демонстрировать обиду и раздражение. Ваше спокойствие - лучшее оружие.
Единомышленница. В спортклубе у него появилась приятельница, с которой они обсуждают виды мышц, кремлевскую диету и нового инструктора. Когда вы представляете, как она щупает его трицепсы, вам хочется ее убить. Запишитесь в этот же клуб и ходите на занятия вместе. Но задумайтесь: вы не сможете следовать за ним по пятам всю жизнь. Может, лучше начать брать уроки бального танца, рассказывая потом мужу, как вы танцевали страстное танго с партнером по танцу? Кто знает, может ваш избранник предпочтет сам вести вас в танце любви?
Доверяйте людям и будьте уверены в себе!
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