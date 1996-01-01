Три дальневосточных вуза получат гранты в рамках нацпроекта

Три дальневосточных вуза стали победителями конкурса инновационных образовательных программ в рамках приоритетного национального проекта "Образование".

Как сообщили РИА PrimaMedia в пресс-центре по продвижению приоритетного национального проекта "Образование", вузами-победителями конкурса в рамках приоритетного национального проекта "Образование" стали: Дальневосточный государственный технический университет во Владивостоке (бюджет проекта - 730,797 млн руб.), Дальневосточный государственный университет путей сообщения в Хабаровске (бюджет проекта - 424,226 млн руб.) и Якутский государственный университет (бюджет проекта - 362,392 млн руб.).