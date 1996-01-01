В Приморье проводится капремонт жилья

В 2006 г. капитально отремонтированы жилые дома в Приморье общей площадью 556,2 тыс. кв. метров, что составило 1,4% жилищного фонда края, почти в 1,5 раза больше прошлогоднего.

Как сообщает Приморскстат, по сравнению с 2005 г. отремонтированная площадь помещений в квартирах увеличилась почти в 4 раза.