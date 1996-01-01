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"Давайте не зацикливаться на мостах"
Редакция ДДГ "ЗР" получила письмо от читателя, в котором представлено несколько иное, в отличие от предлагаемого официальными разработчиками Генплана Владивостока, видение транспортной схемы. Нам оно показалось достаточно любопытным.
"Сегодня только ленивый не обсуждает варианты развития Владивостока к саммиту АТЭС 2012г. за счёт целевых денег. На сайте администрации Владивостока опубликован генплан города, в газете "Золотой Рог" от 1 марта - транспортная схема, в т.ч. вдоль побережья Уссурийского залива по наиболее оптимальному маршруту: в объезд г. Артём, пос. Шкотово и Смоляниново на Большой Камень.
О развитии о. Русский, мостов через б. Золотой Рог и на о. Русский говорят много, а вот о развитии автотрассы вдоль Уссурийского залива пока только - "картинка".
Мое мнение как горожанина: необходимо сделать максимум усилий для реализации за счет федеральных денег строительства автотрассы вдоль Уссурийского залива.
Саммит 2012 г. пройдет, остров Русский застроят богатые и ограничат туда доступ населению... Развитие автотрассы вдоль Уссурийского залива, так же как строительство Некрасовского путепровода, Хасанской автотрассы, необходимо всем нам, сегодняшним и будущим жителям.
Автодорога вдоль Уссурийского залива позволит (схема ниже):
- не стоять в автомобильных пробках часами, чтобы искупаться в бухте Лазурная, либо добраться по "танковой" дороге до бухты Бомбовозная;
- станут привлекательными для индивидуальной жилищной застройки прекрасные и экологически чистые районы пос. Силинского, долины реки Шкотовка (до Многоудобного), реки Стеклянухи (до Н. Москвы) и т.д.;
- сократится путь до Находки;
- появится возможность в перспективе строить автотрассу вдоль всего южного побережья Приморья от Хасана - Владивостока - Находки - до Ольги и выше и заселить наше Приморье российским населением.
По действующему в России порядку требуется согласие жильцов многоквартирного дома, если вокруг него затевается какое-то строительство. Если сейчас не поднять вопрос актуальности строительства автотрассы вдоль Уссурийского залива, мы заклинимся на двух мостах, а в принципе транспортную проблему развития Владивостока не решим".
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