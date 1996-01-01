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Русский отрезан от большой земли
Как уже сообщала ДДГ "ЗР" компания "Мортранс", обеспечивающая сообщение с островными территориями Владивостока, сократила количество рейсов паромов на о. Русский и м. Поспелова до двух в день, на о. Попова до 3-х рейсов в неделю.
Но как рассказал нашему корреспонденту житель острова, в прошлый понедельник утренний паром на м. Поспелова не пошел вовсе, а отправка вечернего рейса на о. Русский затянулась почти на 2,5 часа. Люди, возвращавшиеся с работы, смогли попасть домой в десятом часу вечера.
В связи с известными событиями вокруг мэра Владивостока Владимира НИКОЛАЕВА, обращаться за разъяснениями в городскую администрацию было бессмысленно. "Мортранс" свое слово сказал - в долг он наработался изрядно. Взять комментарий у депутата ЗС ПК по островным территориям Александра ПЕРЕДНЯ не удалось.
Последняя надежда умерла на пороге штаба ТОФ. Там также не знают, как выйти из сложившейся ситуации. Несмотря на то что большинство пострадавших островитян - подопечные ТОФ, в пресс-службе сослались на то, что "вопросы сообщения с островными территориями лежат в компетенции гражданских властей".
Тем временем компания "Владморпасс" - предшественник "Мортранса" на обслуживании паромной переправы Владивосток - Русский, выиграла, вероятно, последний спор с администрацией Владивостока, доказав свое право на возмещение убытков за счет городской казны. После вступления в силу решения Арбитражного суда Приморского края по этому делу на счет предприятия будет перечислено 16,2 млн руб., компенсирующих его расходы в 2005 г. Поступи деньги своевременно, то сегодня, наверное, не стоял бы вопрос о полной ликвидации ООО "Местные морские пассажирские перевозки - Владморпасс". Но поскольку тогда денег не нашлось, налоговая служба потребовала признать ООО несостоятельным должником.
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