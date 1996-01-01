Санкт-Путинбург

1 марта на первом заседании комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока и Забайкалья премьер-министр РФ Михаил ФРАДКОВ озвучил намеченные правительством меры. Но министры и губернаторы говорили, что называется, на разных языках, а сам российский премьер весьма красноречиво призывал региональных лидеров "работать в нестандартном режиме".

Премьер в роли "плохого следователя"

Если Владимир ПУТИН месяц назад лишь обозначил важность Дальнего Востока для страны, то премьер-министр Фрадков, очевидно, был заслан во Владивосток в качестве эдакого "плохого следователя", задача которого - заставить губернаторов реально работать. В отличие от своего шефа Михаил Фрадков говорил не по бумажке, поэтому участники совещания имели прекрасную возможность наслаждаться премьерским красноречием. "Мы работаем на результат. Если нужно будет на коленках - будем на коленках работать", - взял с места в карьер председатель правительства и обещал "самостоятельно контролировать работу комиссии в режиме ежедневного мониторинга". Спокойным, но не приемлющим возражений тоном Фрадков заявил губернаторам о том, что работать теперь придется "нестандартно", потому что распоряжение о создании госкомиссии по Дальнему Востоку принято самим президентом.

Первым к микрофону вышел представитель главного оппонента Дальнего Востока - ведомства ГРЕФА. Замминистра экономического развития Виталий САВЕЛЬЕВ, являющийся ответственным секретарем недавно созданной госкомиссии по Дальнему Востоку, вкратце пробежался по некоторым инфраструктурным проектам, представленным регионами, и подверг их резкой критике. Он недвусмысленно намекнул губернаторам, что мосты, дороги и нефтепроводы должны строиться не только за счет федерального бюджета, а с обязательным широким привлечением частных инвестиций.

"Не надо быть идеалистами. Федеральный бюджет не может полностью удовлетворить все запросы регионов", - сказал замглавы МЭРТ. И тут оказалось, что времени на подъем Дальнего Востока с колен осталось совсем в обрез. Дело в том, что разработка первого в истории России 3-летнего бюджета 2008-2010 гг. - уже в завершающей фазе, поэтому сметы по развитию регионов нужно согласовать уже к 15 марта. Иначе после внесения проекта на обсуждение бюджета в Госдуму (оно, кстати, намечено на апрель. -Прим. авт.) изменить что-то в утвержденном правительством плане будет крайне сложно.

Слова замминистра повергли губернаторов в уныние, которое тут же сменилось возмущением. "Проектно-сметную документацию мы передали в МЭРТ еще 4 недели назад, и только теперь нам говорят, что ее нужно срочно доработать", - резонно заметил хабаровский губернатор Виктор ИШАЕВ. Но сказать все, как есть, решился, пожалуй, только камчатский губернатор-коммунист Михаил МАШКОВЦЕВ. "Мне совершенно непонятна позиция министерства. Такое ощущение, что представленные нами документы никто не читал, а сумма, положенная нашей области в рамках программы по развитию Дальнего Востока, взята неизвестно из каких источников", - сказал глава Камчатской области, добавив, что софинансирование инфраструктурных проектов по федеральной программе его область просто не потянет. Судя по угрюмым лицам его коллег, они полностью разделяли мнение камчатского губернатора.

Однако премьер встал на защиту Савельева, использовав любимый аргумент российской власти под названием "нельзя в одночасье исправить то, что накапливалось годами". "Мы не должны ставить друг другу палки в колеса. Мы должны вместе создать эффективную конструкцию, механизм который поедет куда надо, а не в кювет", - говорил языком образов премьер. После таких слов воспрял и Виталий Савельев, заявивший, что "мы не видим в предложениях регионов продуманных проектов".

Владивосток далеко. И кому он нужен?

Поняв, что переубедить федералов вряд ли удастся, губернаторы притихли. А замминистра МЭРТ тем временем добил их неутешительными перспективами саммита АТЭС 2012 г. "К сожалению, Владивосток не соответствует ни одному требованию, предъявляемому к мероприятиям подобного уровня. Дорожная сеть изношена и перегружена, а гостиницы города ни по комфорту, ни по числу мест не пригодны к проживанию в них многочисленных делегаций. А между тем в течение 2012 г. нам предстоит провести в городе порядка 100 мероприятий международного уровня, связанных с председательством России в АТЭС", - заявил Савельев.

Но если не во Владивостоке, то где Россия будет "председательствовать"? Не в европейской же части страны. Похоже, в правительстве понимают нереальность АТЭСовских прожектов - сроки и суммы их реализации. Так, замминистра МЭРТ назвал 4-5 лет для строительства моста на Русский, приморский губернатор на недавней пресс-конференции озвучил период в 3 года. Когда же тогда строить объекты для саммита? Если возить стройматериалы на остров по морю, это неизбежно приведет к удорожанию строительства и, как следствие, превышению лимита в 100 млрд руб., которые выделят под саммит.

Впрочем, в журналистских кулуарах московских СМИ все убеждены: главным критерием при определении места для саммита АТЭС были вовсе не соображения целесобразности и экономические расчеты, а личное пожелание Владимира ПУТИНА, которому приглянулся живописный остров под Владивостоком. Дескать, президент поставил задачу провести саммит во что бы то ни стало. И проведут?!

Впрочем, непродуманность и поспешность решений характерна не только для проекта саммита АТЭС на Русском, но и для дальневосточной программы в целом. Правительство требует обозначить оценочную стоимость всех объектов до 2013 г. включительно, само при этом не зная, как поведут себя инфляция и цены на нефть даже в следующем году. Для доработки проектно-сметной документации губернаторам поставили предельно жесткие сроки - до 10 марта, и это при том, что правительство настаивает на серьезных изменениях в документах.

Второе заседание дальневосточной комиссии, которое должно состояться во второй половине марта, наверняка превратится в разнос глав дальневосточных субъектов. И уже в закрытом режиме.