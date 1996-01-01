В Комсомольске коммерческий транспорт... дешевле муниципального

Стоимость проезда в муниципальном транспорте Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края повышается с 9 до 10 руб. с 1 марта.

Как заявил начальник отдела транспорта и связи администрации города Василий КОТОВ, "повышение цен на проезд - это обычная процедура, которую позволено осуществлять 1 раз в год. В коммерческом транспорте официально разрешена стоимость проезда 9 руб.", - пояснил Котов.