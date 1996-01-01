Даманский розыгрыш

Странный конфликт

История боев, проходивших в марте 1969 года за остров Даманский на реке Уссури в ее приморской части, вроде бы хорошо известна. Даманский в числе других островов на отделявших Россию от Китая реках перешел во владение северного соседа во времена упадка южного. На протяжении нескольких веков островной вопрос портил отношения Китая с Россией, однако дело не доходило до военного столкновения.

Об островах вспомнили лишь после того, как ХРУЩЕВ и МАО не поделили лидерство в социалистическом лагере и коммунистическом движении, да и то не сразу, а лишь после того, как "дорогого Никиту Сергеевича" отправили на пенсию товарищи по ЦК КПСС. Отторгнутые в незапамятные времена острова, которые СССР не хотел возвращать, оказались для китайской пропаганды настоящей находкой. Островной вопрос помогал разоблачать ренегатство "клики БРЕЖНЕВА-КОСЫГИНА" и был признан зримым символом советского ревизионизма и социал-империализма.

В 1965 году китайские товарищи от слов перешли к делу. Самым удобным временем для демонстрации претензий оказалась зима, когда на острова можно было добраться по льду. Сценарий мероприятия, как правило, всегда был один и тот же. Скандирующая лозунги против социал-шовинистов и размахивающая флажками и плакатами толпа двигалась к спорным территориям. Путь им преграждали советские пограничники, выстраивавшиеся в цепь. Вдоволь накричавшись, манифестанты отправлялись восвояси. Так продолжалось до 1969 года. Очередная акция прошла у острова Даманский 7 февраля 1969 года. Следующий и, как показалось пограничникам, обычный поход китайцев к острову начался утром 2 марта. Но пограничники не заметили, что ночью на остров перешли по льду и замаскировались около 300 китайских солдат. Так же скрытно китайцам удалось оборудовать на своем берегу дополнительные позиции для пулеметов, минометов и орудий.

Пограничники, выехавшие из заставы Нижне-Михайловка к острову, попали в засаду и были убиты. В живых остался только один из двадцати. Большие потери понесла и группа с той же заставы, которая двигалась на тихоходном грузовике и опоздала к началу боя. Досталось и подкреплению, прибывшему с соседней заставы. Однако его командир старший лейтенант Бубенин из пулемета расстрелял командный пункт китайцев, после чего те начали отходить к своему берегу.

Собственно, ничего из ряда вон выходящего в происшедшем не было, если не считать, что солдаты одной соцстраны убивали солдат другой. Обычная стычка, какие в первые 10-15 лет существования СССР случались на всех советских границах. Но весьма странным было продолжение конфликта.

Обе стороны начали накапливать силы. Китайцы подтянули к Даманскому пехотный полк, а для поддержки советских пограничников в нескольких километрах от берега была развернута мотострелковая дивизия.

14 марта 1969 года пограничники получили поразивший их приказ убрать наряды с Даманского. После чего китайцы стали занимать остров. А следующим утром они пошли в атаку. И тут пограничники обнаружили, что остались один на один с китайской пехотой. Сколько ни просил командовавший пограничниками полковник ЛЕОНОВ поддержки артиллерии, советские пушки и реактивные установки молчали. Обещанные танки, которые должны были прийти еще 13 марта, появились только в разгар столкновения. А мотострелки и установки "Град" вступили в бой, когда он длился уже семь часов и пограничники снова понесли тяжелые потери.

В итоге в боях за Даманский были ранены 94 и погибли 58 советских солдат и офицеров. Большая их часть - по вине советских руководителей, фактически позволивших китайцам спокойно убивать пограничников. Почему? Это многие годы оставалось загадкой.

Загадочная смерть

Существовала еще одна загадка, связанная с советско-китайскими отношениями того периода. Два с половиной года спустя после событий на Даманском, 13 сентября 1971 года, министр обороны КНР маршал Линь БЯО бежал из страны. По официальной китайской версии, еще в 1970 году он попытался организовать заговор против Мао Цзэдуна на пленуме ЦК Компартии Китая, но не преуспел. Затем летом 1971 года он якобы собирался осуществить военный переворот, но о его планах вовремя стало известно, и изменник решил покинуть КНР.

Линь Бяо с семьей и приближенными сел в самолет и вылетел из Пекина. Если верить той же официальной версии, перед вылетом маршал и его жена мучительно решали, куда отправиться - в английский Гонконг или в СССР. Говорилось, что жена Линь Бяо брала то китайско-английский словарь, то китайско-русский. В конце концов самолет вылетел на север, в Советский Союз. А Мао Цзэдун, узнав о бегстве своего маршала, якобы приказал не сбивать самолет. "Пусть улетает", - сказал великий кормчий.

Однако до СССР самолет Линь Бяо не долетел. Как утверждают китайцы, лайнер сам, без внешних воздействий, упал и разбился на территории Монголии. Но по другой, советской версии, его все-таки догнали и сбили китайские истребители.

Интересен был и китайский взгляд на то, почему маршал полетел на север, а не в Гонконг. Через три часа после вылета самолета Линь Бяо с аэродрома западнее Пекина без разрешения взлетел вертолет и взял курс на столицу Монголии Улан-Батор. Китайское командование приказало перехватить его, и три часа спустя вертолет был посажен, пилот застрелен, а еще три человека, находившиеся на борту, покончили с собой. Как оказалось, вертолет перевозил много долларов и секретных документов.

Выводы из китайской официальной версии напрашивались сами собой. Линь Бяо срочно вылетел в сторону Монголии потому, что боялся ареста. И у него не было времени, чтобы забрать с собой ценности и бумаги. Вертолет не дотянул бы до Гонконга, и потому направлением бегства стал север. В СССР Линь Бяо, надо полагать, рассчитывал обменять китайские секреты на благосклонное отношение советского руководства.

Правда, все это никак не объясняло одного - почему Линь Бяо рассчитывал на благосклонность БРЕЖНЕВА? Ведь объяснить, почему убежище предоставляют человеку, чьи руки в крови советских пограничников, было бы затруднительно. После событий на Даманском по всей стране прошли митинги, на которых в числе прочих организаторов провокации на границе называли именно Линь Бяо. А давать пояснения к секретным документам Линь Бяо мог бы и сидя в тюрьме.

"Коммерсант-Власть".