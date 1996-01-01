Абрамовича развели. На деньги

Бывшая супруга российского бизнесмена Романа АБРАМОВИЧА Ирина получила в качестве отступных согласно соглашению о разводе $3 миллиарда, сообщает ряд российских СМИ со ссылкой на лондонский таблоид Evening Standard. О разводе сообщил на прошедшей неделе официальный представитель Абрамовича Джон МАНН. По его словам, супруги расстались "по-дружески".

Брак был расторгнут в России, однако Evening Standard стало известно, что первые шаги к бракоразводному процессу были сделаны бывшими супругами в октябре прошлого года. Одновременно лондонская газета утверждает, что Роман Абрамович может в ближайшее время продать принадлежащий ему футбольный клуб "Челси".

В то же время газета "Ведомости" со ссылкой на двух знакомых Абрамовича утверждает, что речь идет о вдесятеро меньшей сумме - примерно $300 миллионах, в число которых включены и денежные выплаты, и имущество, в том числе дома в Великобритании и Подмосковье, яхта и самолет. Кроме того, олигарх пообещал оплатить все фактические расходы своих детей. Никакие акции его бывшей супруге переданы не будут.