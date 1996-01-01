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Наши миллиардеры болеют "бешенством кошельков" и активно множатся
В Генуе начались работы по оборудованию частной морской яхты, которую, как предполагается, заказал некий олигарх из России. Как пишет английская газета The Sunday Telegraph, стоимость семипалубной яхты длиной 133,5 метра составит 140 млн фунтов-стерлингов (около $270 млн).
По данным издания, на яхте, команда которой составит 60 человек, будут расположены две вертолетные площадки, 15 кают-компаний с джакузи в каждой каюте, тренажерный зал с полным обзором, а в трюме будет предусмотрено место для частной подводной лодки.
Оборудование судна должно быть окончено к 2010 году. Имя заказчика неизвестно, однако издание уверено, что это российский миллиардер, при этом - не Роман АБРАМОВИЧ. Напомним, что в январе этого года то же издание сообщало со ссылкой на собственные источники, что Роман Абрамович заказал на верфи Blohm & Voss (Германия) новую яхту. Будущий флагман "флота Абрамовича" - яхта Eclipse ("Затмение") - станет самым крупным частным судном в мире (длина: более 160 метров). Яхта будет оборудована не только привычными посадочными площадками для вертолетов (одна - для хозяина, вторая - для гостей), бассейном и т. д., но также Eclipse будет оснащен системой противоракетной обороны и подводной лодкой. Примерная стоимость яхты Eclipse - $300 млн.
Как пишет английская газета, после того, как российские миллиардеры получат свои супер-яхты, мировые рекорды, принадлежащие арабским шейхам, падут. По аналогии с женским бешенством известного органа, у мужчин свое бешенство - самолюбий, то есть кошельков. И это заболевание настолько сильно, что пациенты даже не пытаются скрыть, насколько наплевать им на то, что понятно каждому.
Тем временем очередная публикация авторитетного и немножко скандального русского Forbes вряд ли стала неожиданностью для читателей. Численность российских миллиардеров выросла за минувший год сразу на 19 человек (до 53 человек), при том, что во всем мире сегодня всего 946 миллиардеров.
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