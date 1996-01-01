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Космодром "Свободный" все-таки ликвидируют

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В Приамурье началась ликвидация космодрома "Свободный". Официальное подтверждение этому, в виде указа Президента РФ, областные власти получили из Москвы, сообщил ИА REGNUM губернатор Леонид КОРОТКОВ.

Однако глава администрации закрытого поселка Углегорск (Свободненский район), на территории которого расположен космодром, Владимир Токарев не теряет оптимизма. "В настоящее время решается, куда отправить служить военных из поселка, - рассказал он корреспонденту ИА REGNUM. - Ситуация весьма сложная, для городка это минус. Спорить с президентом никто не будет, естественно. Но я думаю, что поселок не дадут на разграбление, он будет существовать. По данным Владимира Токарева, сейчас в поселке Углегорск проживают 5 135 человек. Предполагаемое сокращение - 500 семей (около 2 тысяч человек). "На 1 декабря 2007 года безработных у нас будет 815 человек плюс те 56, которые уже есть, - прогнозирует глава поселковой администрации.

Досье

Космодром "Свободный" был создан на базе бывшей ракетной части по указу президента от 1 марта 1996 года. За десять лет с его стартовой площадки было запущено 5 спутников - один российский и 4 зарубежных. Последний - израильский "Eros B" - в ночь на 26 апреля 2006 года.
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