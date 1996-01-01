Огласите весь список, пожалуйста

Общественность Владивостока намерена получить конкретный ответ, какую ответственность понесли должностные лица за массовые нарушение требований и правил по уборке, ремонту и содержанию дорог в период с 14 февраля по 14 марта. Антикоррупционная коалиция Приморья и правозащитная общественная организация "Свобода Выбора" направили соответствующий запрос в адрес начальника управления по исполнению административного законодательства Приморского края Андрея КОНОПЛИ.

Как сообщили ДДГ "ЗР" в пресс-службе правозащитной организации "Свобода выбора", за последний месяц во Владивостоке из-за последствий обильных снегопадов более 1,5 тыс. человек получили травмы, несколько человек погибло.

Статьей 8 "Основ Законодательства об охране здоровья граждан" контроль за соблюдением законодательства, защита прав и свобод в области охраны здоровья относится к ведению органов местного самоуправления. И прямыми причинами массового травматизма горожан и многочисленных ДТП являются, во-первых, несоблюдение обязательств дорожными муниципальными предприятиями, во-вторых, плохой контроль со стороны администраций городских районов.

Как заявил секретарь Антикоррупционной коалиции Приморья Виталий БЕРЕГОВСКИЙ, "не следует забывать и тот факт, что по законодательству края административные правонарушения должны рассматриваться административными комиссиями, формируемыми краевой администрацией. Аналогичные полномочия имеют и органы внутренних дел, подотчетные администрации края. СМИ сообщают, что за неубранный снег оштрафованы более 40 руководителей дорожных и жилищных служб. Но откуда получены эти статистические данные и кто конкретно понес ответственность за ненадлежащее исполнение должностных полномочий? Мы на законном основании требуем предоставить нам полные списки наказанных должностных лиц, чтобы их обнародовать".