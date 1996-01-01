Инновации помогают экономить на освещении

Внедрение новых технологий сэкономит 3 млн руб., предусмотренных на обслуживание линий наружного освещения предприятием "Горсвет" Комсомольска-на-Амуре.

Как сообщили ДДГ "ЗР" в администрации города, сегодня муниципальное унитарное предприятие "Горсвет" - одно из наиболее экономически стабильных предприятий в системе ЖКХ Комсомольска-на-Амуре. В определенной мере это объясняется модернизацией системы освещения.