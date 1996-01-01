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Каждый имеет право на "Сухую попу"
Во Владивостоке стартовала всенародная благотворительная акция "Сухая попа". Под забавным названием кроются более чем серьезные намерения - сбор средств ухода, в том числе подгузников, для ребятишек грудного возраста, оставшихся без опеки родителей.
Акция продлится до 6 апреля. Собранные вещи и средства поступят в городской Дом ребенка, городские детские больницы №№ 3 и 4, городскую детскую туббольницу и прочие детские учреждения города и края.
Кстати, любой желающий помочь обездоленным ребятишкам может самостоятельно посетить любой ближайший детский приют и больницу или просто зайти в один из пунктов аптечной сети "Овита", купить пачку подгузников и оставить тут же в аптеке, сообщив продавцу, что вы участник акции.
Адреса аптек во Владивосток, участвующих в акции: "Аптечный домъ" (ул. Светланская, 53); "Аптечный центр" (ул. Русская, 59/3); ул. Сахалинская, 5; ул. Некрасовская, 61; ул. Некрасовская, 100; ул. Окатовая, 1; ул. Лермонтова, 54 (ст. Угольная); ул. Пихтовая, 4а (ост. Детский парк).
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