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Командиры ждали особого распоряжения?
- Городские власти уже признались в своей полной беспомощности, призвав горожан выйти на субботник. Почему бы, как в старые добрые времена, армии не прийти на помощь городу? Видел, что матросики после циклона чистили снег в центре, где расположены штабы и управления флота. А могли бы поработать лопатами и в других проблемных районах.
- Как сообщил комендант Владивостокского гарнизона Александр ВОЛКОВ, во исполнение приказа командующего ТОФ и начальника гарнизона еще в прошлый понедельник в самый разгар стихии, началось выделение личного состава и техники в помощь коммунальным службам для уборки территории города от снега. Данных по количеству личного состава, откомандированного на уборку снега, у коменданта не было, а вот техники, как признался Александр Васильевич, выделено всего три единицы: грейдер, БАТ и ПМЗ. От помощи морпеховских БТР городские спасатели, работающие с военными в одной связке, отказались.
Правда, как нам стало известно из информированных источников, у этой "снежной медали" есть и обратная сторона. Части, имеющие личный состав и менее других пострадавшие от циклона, не торопились выделять солдат и матросов в помощь городу. Командиры ждали особого распоряжения.
"В последнее время командиры и начальники стали очень осторожны в вопросе выделения людей, - сообщил наш источник. "Виной" всему приказ министра обороны, запрещающий выделять людей на мероприятия, не связанные с боевой подготовкой, из-за которого немало командиров лишились не только своих должностей, погонов и пенсий, но и свободы. Поэтому сегодня начальник трижды подумает, прежде чем даст добро на выделение личного состава, и то только после письменного распоряжения вышестоящего командира".
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