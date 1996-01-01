- Городские власти уже признались в своей полной беспомощности, призвав горожан выйти на субботник. Почему бы, как в старые добрые времена, армии не прийти на помощь городу? Видел, что матросики после циклона чистили снег в центре, где расположены штабы и управления флота. А могли бы поработать лопатами и в других проблемных районах.

- Как сообщил комендант Владивостокского гарнизона Александр ВОЛКОВ, во исполнение приказа командующего ТОФ и начальника гарнизона еще в прошлый понедельник в самый разгар стихии, началось выделение личного состава и техники в помощь коммунальным службам для уборки территории города от снега. Данных по количеству личного состава, откомандированного на уборку снега, у коменданта не было, а вот техники, как признался Александр Васильевич, выделено всего три единицы: грейдер, БАТ и ПМЗ. От помощи морпеховских БТР городские спасатели, работающие с военными в одной связке, отказались.

Правда, как нам стало известно из информированных источников, у этой "снежной медали" есть и обратная сторона. Части, имеющие личный состав и менее других пострадавшие от циклона, не торопились выделять солдат и матросов в помощь городу. Командиры ждали особого распоряжения.

"В последнее время командиры и начальники стали очень осторожны в вопросе выделения людей, - сообщил наш источник. "Виной" всему приказ министра обороны, запрещающий выделять людей на мероприятия, не связанные с боевой подготовкой, из-за которого немало командиров лишились не только своих должностей, погонов и пенсий, но и свободы. Поэтому сегодня начальник трижды подумает, прежде чем даст добро на выделение личного состава, и то только после письменного распоряжения вышестоящего командира".