www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.91 р. 100 JPY: 60.36 р.
EUR: 76.68 р. 10 CNY: 97.56 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Командиры ждали особого распоряжения?

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

- Городские власти уже признались в своей полной беспомощности, призвав горожан выйти на субботник. Почему бы, как в старые добрые времена, армии не прийти на помощь городу? Видел, что матросики после циклона чистили снег в центре, где расположены штабы и управления флота. А могли бы поработать лопатами и в других проблемных районах.

- Как сообщил комендант Владивостокского гарнизона Александр ВОЛКОВ, во исполнение приказа командующего ТОФ и начальника гарнизона еще в прошлый понедельник в самый разгар стихии, началось выделение личного состава и техники в помощь коммунальным службам для уборки территории города от снега. Данных по количеству личного состава, откомандированного на уборку снега, у коменданта не было, а вот техники, как признался Александр Васильевич, выделено всего три единицы: грейдер, БАТ и ПМЗ. От помощи морпеховских БТР городские спасатели, работающие с военными в одной связке, отказались.

Правда, как нам стало известно из информированных источников, у этой "снежной медали" есть и обратная сторона. Части, имеющие личный состав и менее других пострадавшие от циклона, не торопились выделять солдат и матросов в помощь городу. Командиры ждали особого распоряжения.

"В последнее время командиры и начальники стали очень осторожны в вопросе выделения людей, - сообщил наш источник. "Виной" всему приказ министра обороны, запрещающий выделять людей на мероприятия, не связанные с боевой подготовкой, из-за которого немало командиров лишились не только своих должностей, погонов и пенсий, но и свободы. Поэтому сегодня начальник трижды подумает, прежде чем даст добро на выделение личного состава, и то только после письменного распоряжения вышестоящего командира".

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru