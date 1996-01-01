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Очистят ли Владивосток голодные узбеки?
Каждый день жители Владивостока обмениваются впечатлениями: кто и как добирался на работу и с работы. "Шла полтора часа с 3-й Рабочей до "Дальпресса", "три часа от Карбышева и до Военного шоссе стоял в пробках" или "два часа ждала маршрутку, потом полтора часа шла пешком"... Знакомая преподавательница университета всего за час добралась с Баляева до Горпарка! Еще бы, молодая альпинистка, в спортивной обуви и с альпенштоком! Да, хорошо быть альпинистом, иначе во Владивостоке жить проблематично.
По дороге на работу набираешься стрессов: вот девушка поскользнулась и упала под колеса резко затормозившей машины. Слава Богу, только пара синяков и сломанный каблук-шпилька. Вот молодая мама с грудным ребенком балансирует на ледяных горках. А вот буксующие на гололеде автобусы, полные пассажиров, и люди, пробирающиеся сквозь торосы к автобусам на остановках. Владивосток в ледовом плену. Кто виноват и что делать?
Конечно, изначально, во время снегопада, каждые два-три часа все дороги должна была утюжить снегоочистительная техника, как это делают, к примеру, в Уссурийске и Хабаровске. Но для этого нужно не несколько десятков грейдеров, а значительно большее количество техники. Наутро после снегопада должны были выйти на улицы сотни грузовиков и вывезти снег. Кстати, еще по осени мэрия утвердила перечень площадок для его хранения. Как сообщил начальник управления муниципальных экологических программ администрации города Александр КОРШЕНКО, их свыше десяти: на Нейбута, Поселковой, Фадеева, Снеговой, Бородинской. Городские власти обратились за помощью к бизнесменам и организациям, имеющим технику для вывоза снега - откликнулись единицы.
В минувшие выходные штаб по чрезвычайным ситуациям Владивостока объявил субботник по уборке снега, в котором, по официальным данным, приняли участие около 10 000 человек.
После субботника город представляет собой пеструю картину. Есть места, где около магазинов и офисов виден чистый и сухой асфальт. Есть магазины, где едва пробиты дорожки к крыльцу меж высоких сугробов. Кстати, виден чистый асфальт над местами близкого выхода к поверхности труб системы горячего водоснабжения. И тут вспоминаешь, что в соседнем с нами и сходном по климатическим условиям Саппоро специально делают теплые дороги. Затратно, конечно, но если подсчитать затраты на лечение чуть ли не трех тысяч людей, поломавших руки и ноги, ремонт сотен машин, попавших в аварию, на тысячи и миллионы человеко-часов, потраченных на дорогу, то окажется, что теплые дороги экономически выгоднее.
Еще одна особенность зимнего пейзажа во Владивостоке - огромные кучи мусора. Ирина ВЕЛИЧКО, директор ООО УК "Наш Дом" возмущается: "У каждого контейнера накопилось до 500 мешков с мусором, в домах мусоропроводы забиты до 5 этажа. Мы сами вручную очистили подъезды к домам, но "Владэко" все равно не желает приезжать. Из 30 домов обслужили только три. Кстати, есть 491-е постановление Правительства РФ, по которому земельные участки, не оформленные за собственниками домов, обязана убирать мэрия. Во Владивостоке такими являются все межквартальные дороги, которые никто не чистит. Лично мы будем летом покупать свой трактор, потому что у города даже за деньги не допросишься никакой техники!"
Зимний пейзаж был бы неполным без последнего штриха. По пути на работу я увидела, как три узбека ломом чистят тротуар. Самый молодой облокотился на лопату. Видно, что на грани обморока. Спрашиваю: "Заболел? Грипп?" А в ответ услышала: "Нет, просто голодный. Нам с ноября не платят зарплату..."
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