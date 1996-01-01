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"Его мать строит мне козни..."

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

- Три года назад я встретила молодого человека, с которым у меня завязался роман, несмотря на то, что он был женат и у него есть ребенок, которому сейчас 5 лет. Год назад он развёлся с женой, и мы стали жить вместе в доме его родителей. Они приняли меня хорошо. Особенно мать была на седьмом небе от счастья, потому что все заботы по дому я взяла на себя. Но через некоторое время я вышла на работу, и, естественно, все, что я успевала раньше делать за день, мне приходится делать за вечер.

Но проблема не в этом. Сейчас его мать как будто стала строить мне козни: прихожу с работы, а дома бардак страшный, все ждут меня, чтобы я разобрала завал на кухне и в комнатах. Я попыталась сказать об этой проблеме своему милому, но он воспринял мои жалобы очень агрессивно и сказал, что это его мама и она у него одна. Не знаю, насколько моя проблема типична, но я нахожусь в постоянном раздражении, и оно сильно вредит нашим отношениям с мужем.

- Для начала вам стоит попытаться не прорабатывать свое раздражение, а проанализировать изменившееся к вам отношение родителей жениха. Их не устраивает, что вы устроились на работу? Или они пытаются показать вам, что теперь у вас в доме не так чисто, как раньше? Хотя причина изменений может быть вовсе не в их отношении к вам. Возможно, теперь, когда вы стали работать и домашний труд стал даваться вам намного тяжелее, вы стали более болезненно переживать любую грязь в доме.

Может быть, родители вашего молодого человека ведут себя, как и раньше, но вы теперь стали намного больше дорожить своим трудом по дому и малейшее разрушение результатов вашего ценного труда стало так вас раздражать.

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