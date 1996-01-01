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"Моя ревность отравляет нам жизнь..."
- Мне - 25, мужу - 29. Вместе 9 лет, женаты год. Дочке 6 месяцев. Ревность вспыхивает постоянно, хотя сама не хочу. Ревную ко всем. Настроение падает моментально, как я только узнаю, что он где-то пересекался с женщинами. Знаю, что сама красива и ревность убивает любовь. Но ничего не могу с собой поделать. Все хорошо, но как только узнаю, что он берет на работу бухгалтера-женщину, просто все рвется внутри. Он изменил мне один раз, и тогда я его простила. Сейчас все хорошо, но моя ревность никому не дает покоя.
- Поиск причины - это зачастую важная часть решения проблемы. Почему вы ревнуете, хотя осознаете, что ревность необоснованна? Возможно, таким образом вы пытаетесь привлечь к себе внимание, которого вам не хватает. Или вы считаете, что ваш партнер должен принадлежать только вам? Но человек не игрушка и на него нет права собственности ни у кого. Как бы сильно он вас ни любил, он не обязан замыкать свой круг общения только на вас.
А может, проблема кроется в неуверенности в себе? Полюбите себя, почувствуйте себя полноценной личностью, которая может быть интересна вашему избраннику не из-под палки, а сама по себе. Ведь именно поэтому он выбрал вас! И остается с вами не потому, что вы пытаетесь контролировать все его взаимоотношения с другими людьми, а потому что вы - это вы. Цените то, что имеете. Никому не понравится постоянно чувствовать себя под контролем.
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