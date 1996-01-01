www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 67.79 р. 100 JPY: 60.87 р.
EUR: 78.41 р. 10 CNY: 98.55 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

"Моя ревность отравляет нам жизнь..."

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

- Мне - 25, мужу - 29. Вместе 9 лет, женаты год. Дочке 6 месяцев. Ревность вспыхивает постоянно, хотя сама не хочу. Ревную ко всем. Настроение падает моментально, как я только узнаю, что он где-то пересекался с женщинами. Знаю, что сама красива и ревность убивает любовь. Но ничего не могу с собой поделать. Все хорошо, но как только узнаю, что он берет на работу бухгалтера-женщину, просто все рвется внутри. Он изменил мне один раз, и тогда я его простила. Сейчас все хорошо, но моя ревность никому не дает покоя.

- Поиск причины - это зачастую важная часть решения проблемы. Почему вы ревнуете, хотя осознаете, что ревность необоснованна? Возможно, таким образом вы пытаетесь привлечь к себе внимание, которого вам не хватает. Или вы считаете, что ваш партнер должен принадлежать только вам? Но человек не игрушка и на него нет права собственности ни у кого. Как бы сильно он вас ни любил, он не обязан замыкать свой круг общения только на вас.

А может, проблема кроется в неуверенности в себе? Полюбите себя, почувствуйте себя полноценной личностью, которая может быть интересна вашему избраннику не из-под палки, а сама по себе. Ведь именно поэтому он выбрал вас! И остается с вами не потому, что вы пытаетесь контролировать все его взаимоотношения с другими людьми, а потому что вы - это вы. Цените то, что имеете. Никому не понравится постоянно чувствовать себя под контролем.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru