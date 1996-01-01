Дети, в очередь!

- Чтобы устроить ребенка в муниципальный детский сад, надо несколько лет стоять в очереди. Почему во Владивостоке так мало частных детских садов, ведь они могли бы стать альтернативой муниципальным дошкольным учреждениям?

- Острую нехватку мест в муниципальных детских садах родители малышей стали испытывать лет 5 назад. К тому времени многие дошкольные образовательные учреждения (ДОУ) успели закрыться из-за непроглядного, как тогда казалось, демографического кризиса. Зато как только этот кризис миновал, садиков катастрофически стало не хватать.

Конечно, родители находили выход. Еще два года назад не было секретом, что пристроить любимое чадо в детский сад можно было за законную спонсорскую помощь или, в крайнем случае, заплатив взятку (около 5000 руб.). Сейчас даже за такие деньги без очереди не устроиться. Те, кто не знал такой возможности вклиниться в дошкольную систему образования, обращались к услугам нянь.

Досье На 1 января 2007 г. численность детей, посещающих детские дошкольные образовательные учреждения Владивостока, составляла 16 тыс. В очереди на получение путевки в детсад находятся около 17 тыс. детей. Для сравнения: в 2001 г. очередь была 5900 человек, а в 2003 г. - 10 тыс. 400.

Частная альтернатива

Няни, воспользовавшись ситуацией с кризисом ДОУ, по сей день организовывают у себя на дому мини-детсады. Берут на воспитание по несколько детишек со своего района, готовят для них, выводят на прогулку, ведут занятия. Да и плата за содержание ребенка - божеская. Таким няням не нужна реклама, тем более, что организация домашних садов есть ни что иное как незаконная предпринимательская деятельность, и соответствуют ли условия пребывания там детей установленным законом нормам и правилам - большой вопрос.

Достойной альтернативой стали бы частные детсады, если бы во-первых, нашлось достаточно желающих их открыть, а, во-вторых, если бы казенный бюджет хоть как-то помогал им развиваться.

Досье Все негосударственные образовательные учреждения (НОУ) в нашей стране должны носить статус некоммерческих учреждений. При этом весь доход от своей коммерческой деятельности они обязаны направлять на свои уставные цели. Целью НОУ является не получение прибыли, а образование детей, что отличает частные детсады, как и школы от коммерческих предприятий.

Сегодня во Владивостоке наберется не больше десятка частных дошкольных учреждений. Как правило, обучение в них проводится по новым нестандартным методикам. Небольшое количество детей в группах гарантирует индивидуальный подход к каждому ребенку. Даже при ежемесячной оплате от 9 до 12 тыс. руб. многие родители готовы отдать своего ребенка в негосударственный сад. Казалось бы, при таком спросе частные сады должны открываться как грибы после дождя. Однако, как выяснилось, открыть подобное заведение частному лицу, выполнив при этом все требования закона к такому предприятию, непросто.

Что нам стоит сад построить

Что это так, в полной мере испытала на себе Елена ПАВЛОВА, попытавшись организовать частный детсад в пригороде Владивостока, где всегда была проблема устроить ребенка. Ее "эпопея" началась 4,5 года назад, но Елена до сих пор ходит по инстанциям, как по замкнутому кругу: администрация Советского района - комитет по управлению имуществом - отдел по дошкольному образованию. Не помогли педагогу даже обращения к депутатам.

Грамотно составленного бизнес-плана оказалось недостаточно, хотя один из банков заинтересовался проектом. Финансисты попросили принести письменное подтверждение поддержки городских властей, а городские власти, в свою очередь пообещали поддержать в том случае, если Елене удастся взять кредит на аренду или покупку и ремонт подходящего помещения. Санитарные нормы и правила (СанПиН) по обустройству детских дошкольных учреждений настолько строги, что выполнить их можно только на специально предназначенных или переоборудованных для этих целей территориях. Строительство здания для частного лица накладно, а перепрофилирование обычного объекта "тянет", по данным специалистов комитета по образованию администрации Владивостока, на 5-7 млн руб.

Кто заберет здания у коммерсантов?

Сегодня назрел вопрос о возврате когда-то "утраченных" помещений детских садов. В основном, по словам председателя комитета образования городской администрации Виктории ЗОРИНОЙ, они были ведомственными. Теперь здания находятся в собственности коммерсантов, и вернуть их для использования по прямому назначению не представляется возможным. В ближайшее время не будут принимать малышей и сады, отданные в долгосрочную аренду. Возвращение их в ведение муниципалитета возможно только после истечения срока договора.

Все эти факторы формируют огромную очередь. Заветной путевки родители ждут годами, так что предложение занимать очередь на получение места в детсаду, пока еще ребенок только в проекции, давно уже перестало вызывать смех. Сегодня во Владивостоке функционирует 101 дошкольное образовательное учреждение. Чтобы разместить в ДОУ всех "очередников", требуется еще 60 (!). К слову, огромной Москве для решения сходной проблемы нужно столько же.

По словам Зориной, самая сложная ситуация сложилась в Первомайском, Советском и Ленинском районах. По распоряжению мэрии сейчас рассматриваются варианты выделения земельных участков под строительство новых дошкольных учреждений. Но, к сожалению, такие вопросы не решаются за несколько дней. В лучшем случае, пройдет еще 2-3 года, прежде чем новые детские учреждения начнут принимать маленьких горожан.