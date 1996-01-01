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Модная чешская сказка
Юлия РУДЬ, Марина КАРАВАЕВА и Татьяна МОРОЗОВА на прошлой неделе вернулись из Брно с IX международного конкурса молодых дизайнеров и модельеров "Подиум-2007" (Чехия). Всего на конкурсе дизайнеров было представлено 128 различных коллекций одежды.
Как ни странно, но организаторами этого соревнования модельеров был университет сервиса и моды г. Шахты (Россия). Это их третий выездной конкурс, а в общей сложности проведено уже 9. Победителю из фонда ректора университета оплачиваются проезд, проживание и учеба в Европе в течение нескольких месяцев.
По словам владивостокских дизайнеров, они предложили вниманию собравшихся не только свои коллекции, но и работу Александра БОНДАРЕНКО, отмеченного на владивостокском "Пигмалионе".
Конкурс проводился с 10 часов утра до 8 вечера. Девочек-манекенщиц было немного, поэтому из-за большого количества модных выходов они буквально валились с ног. Очень профессиональные коллекции представили Москва и Омск. Традиционно интересный подход к изготовлению обуви предложила на суд жюри Махачкала, что уже не раз отмечалось на подобных мероприятиях в Египте и Сочи.
По словам молодых модельеров, они будто побывали в чешских сказаниях о средневековых рыцарях: увидели здания в готическом стиле, мостовые... Больше всего, по словам Марины КАРАВАЕВОЙ, наших молодых дизайнеров поразили часы и фонари. "Не видели ни одной драки, ни одного пьяного. Там идешь по улице, и жить хочется!" - выразила свои восторги Юлия РУДЬ.
По наблюдениям молодых кутюрье, молодежь Брно одета совсем не модно. У них нет такой тенденции - одеться поярче. Не встретишь там и девушку на каблуках - все в кедах. Атрибут мужской моды - неизбежная серьга в левом ухе и косичка.
"Мы пытались отвлечься от конкурсной суеты, - говорят девчонки - и ежедневно посещали ночные клубы, где "крутят" латино и хаус, диско 80-х. Все почти в 2 раза дешевле, чем у нас. Для студентов - просто сказка!"
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