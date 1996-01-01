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Небесные ласточки
Оказывается, профессия cтюардессы уже перестала быть исключительно женской. Среди бортпроводников есть не только стюардессы, но и стюарды. К примеру, в ОАО "Владивосток Авиа" это соотношение 4 к 1. В пользу слабого пола, естественно. Впрочем, такому мужскому "покушению" на женскую "профессиональную исключительность" девчонки только рады. Парни отвечают за груз, багаж, выполняют тяжелую физическую работу. Но все-таки в салонах самолетов "царствуют" именно девушки. Накануне 8 марта небесные ласточки рассказали "ЗР" о своих "полетах во сне и наяву".
Салонная психология
- Какие же качества необходимы для того, чтобы стать настоящей хозяйкой салона самолета?
- Каждая стюардесса должна быть хорошим психологом, - считает старший бортпроводник Анна РУСАКОВА. - Если тебе грубят, в ответ нужно улыбнуться, и агрессия испарится. Даже если мое настроение испорчено, на остальных пассажирах это никак не должно сказаться. Конечно, нам объясняют, как вести себя с людьми, но в реальной жизни бывают ситуации, не предусмотренные учебной программой, и тогда все зависит только от тебя. Наша головная боль - пьяные и нервные пассажиры - иногда их не просто утихомирить. Кого-то успокоит чашка чая, а кого-то - строгое предупреждение. От нас зависит общее настроение в салоне и результат работы в целом. Бывают и непредвиденные ситуации. Как-то в полете отказали наушники звукового сопровождения на нескольких рядах кресел, и пассажиры видели только картинку на экране мониторов. Дело было днем, никто не спал, и мы включили звук на весь салон. На выходе люди говорили нам, что провели время "как в хорошем кинотеатре". Когда пассажиры выходят на трап с улыбкой на лице и благодарят тебя за приятный полет - это здорово.
- А забавные ситуации в полете?
- А как же, - в разговор вступает бортпроводник Даша ВАСИЛИНИЧ. - Частенько нас веселят иностранцы, особенно китайцы и вьетнамцы, которые ни по-английски, ни по-русски не понимают. Бросают в чай салфетки для рук, принимая их то ли за ароматизатор, то ли за сахар. Мажут кетчуп на пирожное.
У страха глаза велики
- Многие боятся летать и на борт самолета поднимаются только в случае крайней необходимости. А девушки - стюардессы летают каждый день, получается, и рискуют каждый день. Неужели не страшно?
- Когда пассажиры поднимаются по трапу и заходят в салон, все остальное отходит на второй план, - говорит Аня. - Во время полета сидеть сложа руки не получается и думать о какой-то гипотетической опасности времени нет. А вот загадывать, сколько будешь летать, нельзя - примета плохая. У нас на такой вопрос принято отвечать: "Сколько Бог даст". Ну и, конечно, если здоровье позволит. Возрастного ценза нет, если все в порядке, то работать можно и до 40, и до 50 лет.
- И все-таки бортпроводник - это профессия для молодых, - уверен начальник службы бортпроводников Вячеслав ГЕРАСИМОВ. - Напряженный ритм жизни здоровья не прибавляет. К тому же личная жизнь рано или поздно требует присутствия на земле. А в идеале, летая, хорошо бы получать дополнительное заочное образование, еще одну, уже земную профессию.
Без формы не узнают
- Считается, что многие стюардессы именно в воздухе встречают своего "принца"...
- Это только жене Абрамовича повезло! - восклицает Даша. - Если ты выбираешь эту работу с одной целью - удачно выйти замуж, то это неоправданно. Свою половинку скорее можно встретить на земле, чем в небе. Конечно, многие мужчины обращают внимание, предлагают встретиться, но, как правило, дальше шапочного знакомства дело не идет, хотя после рейсов в карманах горы визиток. По крайней мере, еще ни одна из наших 350 девушек замуж за миллионера не вышла. Бывает так, что без формы пассажиры-поклонники нас даже не узнают.
Полмесяца бортпроводник проводит в командировках. Годовая норма - 500 часов "налета", не считая "продленки" в 200-300 часов, которая случается в период отпусков. А вот у бортпроводников в это время отпусков не бывает. Когда обычные граждане отправляются на отдых, авиакомпания вводит дополнительные рейсы и у стюардесс прибавляется работы. Они шутят, что с мая по сентябрь им приходится "жить в самолете".
Красавицы в форме цвета неба становятся героинями книг и фильмов. Со стороны кажется, что вся их жизнь - путешествие. Может быть, и так. И пускай их работа на самом деле не так уж легка, но воздушный ореол романтики никогда не исчезнет вокруг "небесных ласточек".
ДосьеВлиться в стройные ряды бортпроводников не так-то просто. Критерии отбора будущих стюардесс и стюардов компании "Владивосток Авиа" таковы: железное здоровье, возраст - не старше 25 лет, отличное знание английского языка. Кроме того, комиссия, которая проводит отбор, оценивает и внешний вид - рост претендента должен быть не выше 175 см, исключается склонность к полноте. Несмотря на достаточно жесткие требования, на одно вакантное место претендуют пятеро.
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