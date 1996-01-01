На Крайнем Севере разгорелся церковный спор

В Московской патриархии подвергли критике епископа Анадырского и Чукотского Диомида, который опубликовал открытое письмо "Ко всем верным чадам святой православной церкви", обвинив руководство Русской православной церкви (РПЦ) в "отступлениях от чистоты православного вероучения". В руководстве РПЦ уже назвали поступок епископа "нарушением церковной дисциплины" и заявили, что оценку действиям Диомида даст Священный Синод, сообщает РИА REGNUM.

В РПЦ заявление епископа расценивают как провокацию, направленную на срыв воссоединения с церковью за рубежом, сообщает радио "Маяк". "Неожиданное появление письма епископа Диомида убеждает нас в том, что это не столько епископ Диомид изобличает, а главную роль здесь сыграла некая группа людей, которая еще находится в тени. Но они будут найдены и обвинены в провокации", - сказал председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Кирилл.

Епископ Диомид в своем послании упрекает патриархию в "духовном соглашательстве, подчиняющем церковную власть мирской, зачастую богоборческой власти, в ущерб богодарованной свободе", а также в "молчаливом согласии вместо обличения антинародной политики существующей власти, приводящей к распаду государства, демографическому кризису и другим негативным последствиям". Диомид требует от церкви восстановить чистоту веры: не поддерживать действующую власть, а также прекратить контакты с другими конфессиями.

Он заявляет, что у православия нет ни общих нравственных ценностей, ни даже общего бога с мусульманами, иудеями и католиками. Епископ осуждает участие РПЦ в межрелигиозном саммите "Большой восьмерки" и говорит, что тем самым церковь способствует "масонскому заговору и приходу единого мирового лидера, то есть антихриста". Также Диомид вновь поднял вопрос об ИНН, утверждая, что для РПЦ стало преступным "оправдание и благословение персональной идентификации граждан".