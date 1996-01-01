- Каждый год в конце зимы я привожу внука на центральную площадь, чтобы он посмотрел на проводы Масленицы. И в этом году не хотелось бы менять традиции. Когда начнуться народные гуляния?

- Если вы днем 18 февраля приедете на площадь, то не прогадаете. В 14.00 здесь начнутся проводы масленицы. В программе - игры, конкурсы и угощения, театрализованные представления и концертные выступления лучших творческих коллективов Владивостока. На площади будут работать русские народные аттракционы "Ходули" и "Мешки". Все желающие смогут попробовать забраться на масленичный стол и получить подарки. Сжигание чучела Масленицы намечено на 16:30. Приходите, приводите детей, смейтесь, радуйтесь, блинами балуйтесь!

В этом году порадует гостей праздника казачий хор. Жители смогут отведать блюда национальной кухни.