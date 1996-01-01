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В субботу распрощаемся с зимой

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Масленица в разгаре! В этом году она празднуется с 12 по 18 февраля. "Не ходить на горы, не качаться на качелях, не потешаться над скоморохами, не отведать сладимых яств, - пишет известный этнограф И.П.Сахаров, - значило в старину жить в горькой беде".

В четвертый день гуляний - широкий четверг - возят чучело на колесе, катаются, песни поют, начинают колядовать. Гостевания продолжаются - с подарками, с хмелем, ведь не все коту Масленица, надо успеть нагуляться перед Великим постом.

Пятый день Масленицы (в этом году 16 февраля) называется выразительно - тещины вечерки. Теперь уж зять тещу блинами угощает. Да не просто если та зайдет, а с предварительным приглашением. Чем сильнее зазывал зять тещу, тем больше оказывал ей почета. Говорят, "у тещи зятек - любимый сынок". Вот он и доказывает, что так и есть. А чтобы теще приятнее было, заодно приглашалась вся мыслимая родня: пусть посмотрит, как зять тещу привечает.

Шестой день разгульной недели, суббота, - золовкины посиделки (золовка - сестра мужа): невестка дарит золовкам подарки. В этот день сжигали чучело Масленицы - и окончательно прощались с зимой. Пепел развеивали по полю, чтобы был хороший урожай.

И вот завершающий день - прощеное воскресенье, проводы, целовальник. Все названия верны, все ясны. Заканчивается гулянье, нет больше обжорства, похмелья. Сжигаются последние чучела, чтобы зиму в весну не перетягивать. С той же целью на ледяных горках разводят костры - лед растопить, холод уничтожить. Во второй половине дня прощения просят, милосердные дела творят. Это день очищения, день подготовки к посту.

- Прости меня, если виноват.

- И ты меня прости.

- Бог простит.

Прощение сопровождалось взаимными поклонами и поцелуями. Сначала просят прощения младшие у старших. Молодожены обязательно приезжают к тестю с тещей, к свекру со свекровью, привозят подарки. Кумовьев тоже надо одарить. Крестники навещают крестных. Прощеное воскресенье - это еще и день поминовения. Просят прощения у умерших, для чего идут на кладбище, оставляют на могилах блины. По окончании Масленицы принято сходить в баню. В понедельник будет не до веселья - начнется Великий пост.

Масленичные обряды мало изменились за последние четыре века. Может быть, именно потому, что они необходимы. И дело тут не во вкусных блинах и не в возможности попировать, повеселиться. Для этого не было бы смысла вторую тысячу лет тщательно высчитывать именно эту неделю. Все эти традиции с легкостью повторимы сегодня: и на санках можно покататься, да и блины - чрезвычайно аппетитное блюдо. Проведать родных на Масленицу тоже совсем неплохо. Впрочем, не надо забывать о них и все остальные дни года. Как и печь блины!

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