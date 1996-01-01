Китайский День влюбленных

- Расскажите, когда отмечается праздник Фонарей и чему он посвящен?

- В этом году праздник Фонарей, или Юаньсяоцзе, приходится на 23 февраля (15-й день 1-го лунного месяца по традиционному китайскому календарю). Это важный праздник китайского года, который знаменует собой окончание новогодних торжеств. В этот день китайцы едят лакомство юаньсяо - шарики из клейкого риса с разной начинкой. Сегодня этот праздник еще называют "Китайским Днем Св. Валентина".