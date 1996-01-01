Есть ли альтернатива о. Русский?

- Неужели во Владивостоке не нашлось другого места для строительства объектов к саммиту АТЭС, чем остров Русский? Должен же быть какой-то выбор!

- Как нам ответили в департаменте градостроительства администрации Приморского края, на самом деле пока что рассматриваются два варианта размещение объектов, которые надо построить к возможному проведению в 2012 г. во Владивостоке саммита стран АТЭС. Первый - это побережье Уссурийского залива, а второй - о. Русский. Рассматривая оба варианта, приморские градостроители отдают предпочтение островному, который, по их мнению, имеет ряд "плюсов".

К неоспоримым преимуществам о. Русский специалисты относят такие, как наличие свободной территории для проведения мероприятий саммита, возможность организации проживания и проведения здесь протокольных мероприятий и встреч без лишних переездов, ускоренного развития этой территории в соответствии с генеральным планом города и создания здесь единого градостроительного комплекса с современным инженерным и транспортным обеспечением.

Возможность строительства комплекса объектов для проведения саммита на побережье Уссурийского залива не отрицается. В частности, наиболее удобным местом для этого считается район бухты Патрокл, который сегодня освобожден от обязательств по строительству океанариума. Однако к недостаткам этого варианта относятся: сложный рельеф вдоль побережья, невозможность размещения всех объектов комплексно в одном месте, необходимость "перепрофилирования" территорий и отказа от строительства на них в соответствии с генпланом нового жилья, неблагоприятная экологическая ситуация и наличие обширных водоохранных зон городских водохранилищ, ограничивающих возможности строительства.

В настоящее время обоснование размещения основных мест проведения мероприятий саммита АТЭС в 2012 г. рассматривается губернатором, а окончательное решение будет принято на федеральном уровне.