Владивостокцы выбирают интим-подарки

Традиционный рост продаж отмечается в магазинах Владивостока, предлагающих товары для улучшения сексуальной жизни. Как утверждают сотрудники трех секс-шопов города, это связано с чередой праздников - Днем всех влюбленных, Днем защитника Отечества и Восьмым марта, сообщает Дейта.RU.

По данным продавцов, наибольшим спросом среди владивостокцев, в первую очередь, пользуются различные смазки, лубриканты для анального секса и всевозможные возбуждающие стимуляторы.

- В целом, ярко выраженного популярного товара нет, - отметил один из собеседников, - наши клиенты равномерно покупают весь ассортимент, все зависит от человека. Соотношение мужчин и женщин - 50 на 50.Средний возраст - от 30 лет.

Наши товары помогают решить проблемы с эрекцией - для этого есть специальные кольца. Слишком молод, чувствителен и мучаешься из-за преждевременной эякуляции? Тогда здесь не обойтись без кремов-пролонгаторов.

Приобретают и более дорогие товары: искусственные вагины, фалоимитаторы, наручники и так далее. Ко Дню святого Валентина высоким спросом пользовались вагинальные шарики в специальной праздничной упаковке - звенящие, со смещенным центром тяжести.

"Не могу сказать, чтобы к 23 февраля или 8 марта особенно раскупалась какая-то определенная категория товаров, - отметил руководитель одного из магазинов, - но к таким "гендерным" праздникам спрос, безусловно, растет".